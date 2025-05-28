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9旬翁睪丸破皮就醫見第3顆 蘇一峰：醫學文獻幾乎沒有

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
胸腔內科醫師蘇一峰說，此名90歲伯伯患有多睪症，其實，多睪症大部分在陰囊內或在腹腔內，長在陰囊體外非常罕見，醫學文獻幾乎沒有。睪丸示意圖。圖／聯合報系資料照
胸腔內科醫師蘇一峰說，此名90歲伯伯患有多睪症，其實，多睪症大部分在陰囊內或在腹腔內，長在陰囊體外非常罕見，醫學文獻幾乎沒有。睪丸示意圖。圖／聯合報系資料照

一名90歲的阿伯，因陰囊破皮，由家屬帶到醫院讓醫師看看。胸腔內科醫師蘇一峰臉書表示，結果打開一看，「伯伯你有三顆睪丸？」而且有一顆一顆垂在外面，長在陰囊的外面，「伯伯你從出生從小就這樣嗎？」伯伯回答，是的，「那平常會坐到嗎？」則說不會。

蘇一峰說，與泌尿科醫師會診，看完覺得要切掉，一方面破皮感染也怕癌化，此名90歲伯伯確診患有多睪症。其實，多睪症大部分在陰囊內或在腹腔內，長在陰囊體外非常罕見，醫學文獻幾乎沒有，說不定台灣就只有這一個「多睪丸症長出來體外還留到90歲」。

其實，男性睪丸常見的仍屬隱睪症居多，依聯合報「元氣網」指出，大部分男嬰出生後，可看到每邊陰囊內各有一顆睪丸，若睪丸留在腹股溝或腹腔內，未降至陰囊，稱為隱睪症。隱睪症會使睪丸製造精子的能力受損，嚴重者會導致不孕。幼兒一歲前，部份隱睪有自行下降的機會，滿一歲時，若睪丸仍未下降，就要開始接受治療，以手術治療為主。

醫師 醫學 蘇一峰

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