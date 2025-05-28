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梅雨鋒面將至！北部南部降雨接力賽午夜開跑 明凌晨至中午最大恐豪雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
梅雨鋒面將至，明天白天降雨最明顯。今天晚間中北部降雨逐漸增大，到明天中午前恐有豪雨。本報資料照片
梅雨鋒面將至，明天白天降雨最明顯。今天晚間中北部降雨逐漸增大，到明天中午前恐有豪雨。本報資料照片

梅雨鋒面接近，水氣多，要下雨變天了。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，這波雨勢，明天白天降雨最明顯。今天晚間中北部降雨逐漸增大，到明天中午前恐有豪雨；中南部下午接力，全台都要慎防短延時強降雨及雷擊等劇烈天氣。

薛皓天指出，鋒面逐漸接近，水氣多、環境不穩定，今天各地上午大致多雲或多雲時晴，午後受熱力作用，東北部、東半部、西南部及山區有午後雷陣雨，中部以北及東半部雲量增多，轉多雲有零星短暫雨；晚間鋒面接近台灣，環境漸轉偏南到西南風，將有短暫陣雨或雷雨，且風力增強。

薛皓天表示，今夜至明日傍晚受鋒面通過影響，今天午夜降雨逐漸增大，中北部降雨趨於明顯，各地陰有短暫雨或雷雨，預估明日凌晨至中午降雨強度最大，中部以北影響最為劇烈，可達大雨等級，局部有短時豪雨機會。東半部受影響較小，局部仍有達大雨機會；下半天鋒面南移，中部以北降雨逐漸減小，中南部降雨逐漸增大，底層西南風明顯，造成南北風交會明顯，中部以南山區仍有短時較大雨勢

鋒面通過伴隨東北季風增強，薛皓天說，中部以北降溫明顯，高溫約23到26度，中南部27到31度，東部26到29度，夜間至周五清晨各地皆偏涼。

薛皓天表示，周五為端午連假首日，南部及台東因鋒面位於巴士海峽，仍受鋒面雲系影響，多雲時陰有短暫雨偶雷雨，中部以北晴或多雲時晴，不過台灣南北分別受西南風及東北風影響，在山區、東半部及西南部午後有短暫雨或雷雨機會，西南部山區降雨較明顯，仍有短時較大雨勢機會。

氣溫方面，薛皓天說，中部以北氣溫稍回升，中北部、東半部高溫約26到28度，中部以南約30到32度。周六起至下周二上半天大致晴或多雲時晴，周六為高壓迴流偏東到東南風環境，下周日起轉偏南到西南風環境，台灣正式開始受西南季風影響，各地高溫普遍在30到35度，西南部局部有35度以上高溫機會；因西南風影響，西半部及山區午後雷陣雨機率增大，且雨區廣泛，山區及西南部降雨較明顯，有短時較大雨勢機會

薛皓天表示，下周二預估有鋒面通過，下半天中部以南有午後短暫陣雨或雷雨，傍晚起中北部受鋒面影響，開始有短暫陣雨或雷雨，不過仍有5天以上時間，預報變動性還很高，需持續觀察。

高溫 雷雨 鋒面

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