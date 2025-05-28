不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

新冠疫情快速增溫，全台門急診就診人數連續七周上升。小兒科醫師巫漢盟分享，一名4歲女孩出現呼吸道和發燒的症狀，在父母要求下，驗了五種快篩，才發現是「RSV感染」，讚賞父母謹慎的決定，同時也提醒民眾，近期許多病毒流行，生病感冒不一定是流感和新冠導致的。

小兒科醫師巫漢盟在臉書發文，表示近日進入梅雨季，天氣變化多端，新冠疫情增溫，許多小孩病患來就診，醫師會評估小孩的接觸史、旅遊史，鑑別診斷病症後，再決定要用哪種篩檢，但近期的病毒並不好捉摸，不時會有驗不到的情形發生。

巫漢盟分享，一名4歲的女孩出現呼吸道的症狀，且有發燒，而她的弟弟上周才因感染RSV而住院，因此父母要求為她檢驗「五種快篩」，這才確定她也是「RSV感染」。巫漢盟立刻開藥為病患緩解症狀，由於弟弟也是RSV感染，在家中不需要刻意隔離。

巫漢盟讚賞父母謹慎的行為，近期許多病毒正在流行，不只是流感和新冠而已，多一個檢驗，就多一分保障。

衛生福利部也在官網提到，人類呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytial Virus, RSV)是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，對嬰幼兒危害最大，且病程進展非常快，僅需兩三天便能發展為嚴重的呼吸窘迫，麻煩的是，目前並沒有治療的藥物。