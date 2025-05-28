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高瀚諺為擊樂獨奏會創新曲 故鄉大武山壯闊入樂

中央社／ 台北28日電

朱宗慶打擊樂團將為團員戴含芝與高瀚諺舉辦「雙人獨奏會」，其中高瀚諺首選比利時木琴大賽奪冠第一輪選曲「感受陽光」，也將首演為家鄉創作的「起源與傳說－大武山之詩篇」。

高瀚諺接受中央社專訪時表示，這場獨奏會雖然跟好夥伴戴含芝各半場演出，但曲目吃重，不管是雙手的負荷還是演奏難度都相當高，「但想到能自己站上台北國家音樂廳，我不能害怕去做更大的夢，一定要盡全力演奏，不辜負這個舞台，也好好享受這個舞台帶給我的巨大壓力與巨大喜悅。」

高瀚諺今年33歲，就讀台北藝術大學音樂系博士班，2013年拿下比利時國際木琴大賽第1名與最佳觀眾票選獎，2016再獲「義大利打擊樂大賽」木琴獨奏第1名，現任朱宗慶打擊樂團專任團員，「我覺得現在是最好的年紀，可以演奏這些自己很喜歡也很有挑戰性的作品。」

高瀚諺首選艾爾伯特（Ludwig Albert）的馬林巴木琴獨奏曲「感受陽光（Feel the Sunlight）」，是高瀚諺於2013年比利時木琴大賽奪冠時的第1輪選曲，「這場大賽證明台灣的木琴演奏已具水準，並不亞於歐洲，這首樂曲意義獨具。」

高瀚諺也用自己的方式詮釋裘德洛斯基（PierreJodlowski）的「時間與金錢（Time and Money）」，這首結合敲擊桌面演奏的綜合打擊樂曲，同樣也是搭配上預置錄音，高瀚諺先演奏綜合打擊樂器，對比後面敲擊桌子產生的多樣聲響，展現出高瀚諺狂野與戲劇性的一面。

高瀚諺表示，他與戴含芝都來自屏東，他也一直想為家鄉創作，於是有了這首作品「起源與傳說－大武山之詩篇」。樂曲以雙木琴演奏為主，以音敘景，透過六棒木琴的技巧，展現大武山的神聖地貌，也寓意著屏東遊子對於家鄉的思念，與家鄉這座「母親之山」帶給故鄉子弟的溫暖依靠。

高瀚諺說，要找到具有六支木琴技巧的演奏家，又要音樂語法雷同非常難，「這次有戴含芝一起演出，可以用琶音描繪蜿蜒溪流，以和弦展現壯闊山脊；兩台木琴共奏，聽起來和聲會厚重飽滿。最後結尾回歸平靜，讓樂迷可以自己去想像與體會。」

戴含芝．高瀚諺獨奏會「Inception」將於6月5日演出，地點在台北國家音樂廳。

音樂 比利時 屏東

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