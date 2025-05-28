南台灣最大！誠品生活台南今起試營運 8大遊逛亮點一次看

坐落於台南市南區中華西路的南台灣最大「誠品生活台南」今日起展開試營運，誠品攜手碳佐麻里合作的台南獨棟大店占地約6000坪，貫穿3-4樓的挑高10米雙層書店藏書量為南台灣最豐富，還為親子共讀打造雙北以外的最大誠品兒童館。

「誠品生活台南」遊逛亮點

#建築獲世界設計大獎 以「埕」文化概念打造

誠品生活台南由建築設計師羅耕甫量身打造整體建築環境空間，兼具永續美學並獲TAC世界設計大獎商業概念首獎；室內空間則由設計亞洲最大「誠品生活新店」與東南亞首店「誠品生活吉隆坡」的建築師蕭博文操刀，融合早期四合院與傳統廟宇前集會空間「埕」概念融合古今。1樓地面鋪設戶外常見的人字型紅磚，流明天花設計仿造傳統屋簷與棚架，彷彿重現古城市集風貌。

#綿延4層樓的戶外百階大步梯

戶外百階大步梯，是誠品生活台南的一大亮點，還有露天水池與自然採光，並創造如露天電影院、戶外展覽等多元展演平台，讓閱讀與交流從室內延伸至戶外。優化通風與綠建築設計兼具永續和美學，建築並榮獲「TAC世界設計大獎商業概念首獎」。

為慶祝試營運開幕，5/28起大步梯首檔特展「寫予時間的記持：台灣文學慢板」6大展區，集結全台26家出版社、超過45位創作者金句，展現葉石濤、吳明益、楊双子、鍾肇政等作家的深情書寫及台灣百年文學風景。展覽設計別出心裁，以復古街景為靈感打造「台南文學食舖」、「四季文學燈箱」等互動裝置，特別策劃的「台南人」單元也邀請前台南市文化局長謝仕淵、金曲台語歌手謝銘祐等在地創作者受訪分享他們的台灣文學啟蒙與書單。

#南台灣圖書最豐富的誠品書店

挑高10米雙層空間，天井引入陽光，圖書品項為南台灣最豐富的書店，尤以美術與建築書目最多元。「青春閱讀」主題書展區

精選年輕人最愛的圖文漫畫與文學小說；語言學習類涵蓋英日韓語甚至歐語系；「閱讀觀點放送」分享書店職人專業選書推薦；「台灣文化薈萃」聚焦台灣文學、美術、飲食、漫畫與繪本等選書，展現在地文化精彩風貌，還有誠品推廣多年的黑膠音

樂聆賞、誠品文具館、占星塔羅與桌遊卡牌區，適合興趣不同的各類型讀者。

#南台灣最大兒童館 打造「閣樓秘密基地」、「繪本公寓」

南台灣規模最大誠品兒童館位在4樓，以「閣樓秘密基地」為概念，融合斜屋頂、淺木質書櫃與猶如透出暖陽的天窗設計，營造木屋般的溫馨書房，並設有「遊戲角落」一面牆、一枝筆，揮灑孩子的無限創意。「誠品繪本公寓」集結歐美日韓義法等多國知名繪本作品，讓孩子透過繪本故事體驗各具特色的世界文化。

誠品生活台南還有多處親子友善空間，例如莫凡彼餐廳供應美味兒童餐，還設置「小陶石沙坑兒童遊戲區」；「迷你樂玩」選物店主打限定盲盒、扭蛋及設計公仔。

#音樂、講座、野台戲、露天電影多元活動

5/28試營運起，周周都有活動，藝術家陳普逾12米高藝術裝置「巨型蛇頸龍」現身戶外草坪，店內1樓空間同步展出「自造自然-南方花園」，結合植物生態打造室內的綠意空間。除了邀請創作名家分享、音樂表演等，6/14正式開幕後還有連續5週的露天電影院等活動，邀請全家一同欣賞充滿情感溫度的台味電影。

#南台灣獨家誠品酒窖入駐 「金色三麥」等美食齊聚

南台灣獨家「誠品酒窖」精選逾7,500款紅白葡萄酒、香檳、烈酒、啤酒，並將定期舉辦主題品鑑活動；「金色三麥」在這以「太空艙」為概念打造餐廳。

另引進「漢來上海湯包」、來自台中的「FORE直火料理」、「默爾pasta&pizza」、「莫凡彼」、80年老字號「汕頭泉成沙茶潮鍋」等美食餐廳，提供聚餐選擇。

#導入3家風格咖啡 恆春「伯虎在二樓」首度進駐

來自恆春的人氣文青咖啡廳「伯虎在二樓」首度進駐，主打屏東港口茶風味可麗露；書店旁的「StableNice Coffee Express

咖啡廳」則以挑高天井設計引入自然光與綠意；「成真咖啡」計沉入式窗景座位，並推出開幕限定優惠。

甜點伴手禮則有以大蒜包聞名的「懿品乳酪菓子手造所」首度進駐商場，首推「甜點吃到飽」主題店提供每日數十款限量選擇；台南千層蛋糕代表品牌「狸小路」全新打造「山茶家」甜點店，推出日系復古風花型甜點「花塔」。另有台南日式洋菓子老店「KADOYA喫茶店」、「蜷尾家パン」台式麵包屋、還有高雄伴手禮「OASIS 馬琳糖專賣店」及「Bonnie sugar」手工水果蛋糕進駐。

#設計與生活風格品牌

珠寶設計師林曉同以「揚帆啟航」為概念打造南部旗艦店、知名服裝設計ISABELLE WEN溫慶珠展開「溫式美學」新空間；以及Dleet李倍、rather、許許兒、Ysanne、& by tan&Luciana、雨兒等台灣服飾品牌進駐帶來全新店裝。

德國工藝書寫品牌LAMY開設台南首間直營概念店，提供全系列精筆試寫以及客製化服務；義大利創新行李箱品牌CRASH BAGGAGE攜手德國旅遊配件品牌ANY DI首度開展獨立專賣店，呈現前衛旅遊風格；美國電動車「特斯拉TESLA」帶來全新Model Y車款，提供鑑賞體驗。

【誠品生活台南 】（2025/5/28起試營運、6/14正式開幕）

營業時間：11:00-22:00