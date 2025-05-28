把握白天好天氣！北市今晚預估短延時強降雨 陣風恐7級

北市災防辦提醒，根據氣象署最新預報，今天(28日)午後起將受鋒面影響，天氣變得不穩定，有陣雨或雷雨並易有大雨，預估台北市從今天晚間至明天受鋒面接近並通過影響，將有陰陣雨或雷雨，雷雨區的陣風可達6至7級，尤須注意可能發生短延時強降雨。

災防辦提醒，台北市市區時雨量有機會達40毫米，山區雨勢達大雨至豪雨等級。

根據氣象署最新預報資料，今天(28日)午後起將受鋒面影響，西半部地區有局部豪雨發生的機率，尤其中部以北地區若受到鋒面上線狀對流系統影響，局部地區不排除有「短延時大豪雨」發生的可能。

台北市災害防救辦公室已於昨天(27日)中午通報相關局處，加強整備工作。包括因這波鋒面帶來的強陣風機率高，鑑於日前發生強陣風導致工地鷹架倒塌的工安事故，都發局、工務局及勞動局強力要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊塔車及其他設施務必加強穩固。

環保局加強巡檢行政區溝渠及清疏，並提醒民眾協助巡檢溝渠；水利處針對抽水站進行試俥操作及加強防汛設備設施巡檢及移動式抽水機的維護保養工作，針對在建工程加強相關防汛設施。

民政局也通報各區公所，透過簡訊、Line群組將相關天氣及水情資訊轉知里長知悉，請里長協助巡檢溝渠，並請民眾加強檢視自家防水設施(如防水閘門)是否正常。

至於正在舉辦的世壯運，執行辦公室及體育局針對5月28、29日賽事場館營運及交通接駁等項目加強雨備，適時採取應變措施。台北國際龍舟錦標賽將於5月30日開始，賽會前置作業期間由體育局依天氣狀況採取應變方案。