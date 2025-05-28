快訊

台中大巨蛋用地敲定！盧秀燕：落腳水湳經貿園區 至少3萬席次

孩子的教育不能等？美國「我的教室經濟」推兒童財務學習

大谷翔平連3場開轟！本季最速20轟 打破MLB日本球員一紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

把握白天好天氣！北市今晚預估短延時強降雨 陣風恐7級

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市災防辦提醒，台北市預估從今天晚間至明天受鋒面接近並通過影響，將有陰陣雨或雷雨，雷雨區的陣風可達6至7級，尤須注意可能發生短延時強降雨。本報資料照片
北市災防辦提醒，台北市預估從今天晚間至明天受鋒面接近並通過影響，將有陰陣雨或雷雨，雷雨區的陣風可達6至7級，尤須注意可能發生短延時強降雨。本報資料照片

北市災防辦提醒，根據氣象署最新預報，今天(28日)午後起將受鋒面影響，天氣變得不穩定，有陣雨或雷雨並易有大雨，預估台北市從今天晚間至明天受鋒面接近並通過影響，將有陰陣雨或雷雨，雷雨區的陣風可達6至7級，尤須注意可能發生短延時強降雨。

災防辦提醒，台北市市區時雨量有機會達40毫米，山區雨勢達大雨至豪雨等級。

根據氣象署最新預報資料，今天(28日)午後起將受鋒面影響，西半部地區有局部豪雨發生的機率，尤其中部以北地區若受到鋒面上線狀對流系統影響，局部地區不排除有「短延時大豪雨」發生的可能。

台北市災害防救辦公室已於昨天(27日)中午通報相關局處，加強整備工作。包括因這波鋒面帶來的強陣風機率高，鑑於日前發生強陣風導致工地鷹架倒塌的工安事故，都發局、工務局及勞動局強力要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊塔車及其他設施務必加強穩固。

環保局加強巡檢行政區溝渠及清疏，並提醒民眾協助巡檢溝渠；水利處針對抽水站進行試俥操作及加強防汛設備設施巡檢及移動式抽水機的維護保養工作，針對在建工程加強相關防汛設施。

民政局也通報各區公所，透過簡訊、Line群組將相關天氣及水情資訊轉知里長知悉，請里長協助巡檢溝渠，並請民眾加強檢視自家防水設施(如防水閘門)是否正常。

至於正在舉辦的世壯運，執行辦公室及體育局針對5月28、29日賽事場館營運及交通接駁等項目加強雨備，適時採取應變措施。台北國際龍舟錦標賽將於5月30日開始，賽會前置作業期間由體育局依天氣狀況採取應變方案。

雷雨 鋒面 北市

延伸閱讀

鋒面接近明下半日變天！雷雨炸3天 端午連假後期才轉晴

午後雷雨來了！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

又是暴衝！北市7旬翁駕休旅車撞進騎樓「像打保齡球」

北市科文資爭議 蔡詩萍還原：當時無違法

相關新聞

梅雨鋒面將至！北部南部降雨接力賽午夜開跑 明凌晨至中午最大恐豪雨

梅雨鋒面接近，水氣多，要下雨變天了。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，這波雨勢，明天白天降雨最明顯。今天晚間中北部降...

新冠疫情飆升恐再釀急診壅塞？衛福部長邱泰源這樣說

新冠疫情飆升，上周新增重症、死亡均寫下單周新高，衛福部疾管署發言人羅一鈞說，預計6月下旬至7月初迎來疫情高峰。疫情已導致...

涉嫌性侵…前台大醫院「C教授」請辭醫學會理事長仍任要職 衛福部長改口回應了

台大醫院婦產部前主任陳思原去年涉嫌性騷6位醫師及研修醫師，案發近一年，近期還在婦產科醫學會等群組稱「保留法律追訴權」，昨...

9旬翁睪丸破皮就醫見第3顆 蘇一峰：醫學文獻幾乎沒有

一名90歲的阿伯，因陰囊破皮，由家屬帶到醫院讓醫師看看。胸腔內科醫師蘇一峰於臉書表示，結果打開一看，「伯伯你有三顆睪丸？...

把握白天好天氣！北市今晚預估短延時強降雨 陣風恐7級

北市災防辦提醒，根據氣象署最新預報，今天(28日)午後起將受鋒面影響，天氣變得不穩定，有陣雨或雷雨並易有大雨，預估台北市...

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

新冠疫情快速增溫，全台門急診就診人數連續七周上升。小兒科醫師巫漢盟分享，一名4歲女孩出現呼吸道和發燒的症狀，在父母要求下，驗了五種快篩，才發現是「RSV感染」，讚賞父母謹慎的決定，同時也提醒民眾，近期許多病毒流行，生病感冒不一定是流感和新冠導致的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。