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長壽秘訣防心梗、中風 醫曝三大黃金食物讓血管有彈性

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，血管一旦硬化、失去彈性，對心臟、大腦、甚至記憶與睡眠都有所損傷；最新研究指出，每天一杯茶、一塊巧克力、一顆蘋果，能讓血管更有彈性，更能長壽。圖／AI生成
台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，血管一旦硬化、失去彈性，對心臟、大腦、甚至記憶與睡眠都有所損傷；最新研究指出，每天一杯茶、一塊巧克力、一顆蘋果，能讓血管更有彈性，更能長壽。圖／AI生成

想要活得久、活得好，大家常關注體重、血糖、膽固醇等，但這些數字背後都指向一個最關鍵，卻也常被忽略的「血管健康」，如何讓血管保持年輕有彈性，為延年益壽的秘訣所在。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，血管一旦硬化、失去彈性，對心臟、大腦、甚至記憶與睡眠都有所損傷；最新研究指出，每天一杯茶、一塊巧克力、一顆蘋果，能讓血管更有彈性，更能長壽。

張家銘說，血管是身體的運輸系統，負責運送氧氣、營養、免疫細胞等，是生命的高速公路，因此血管的年齡決定了身體的運作是否順利，而該怎麼幫血管「逆齡」？這答案竟在每天的餐桌上。

張家銘指出，今年最新發表於「歐洲預防心臟醫學期刊」的系統性回顧與統合分析，整合145個臨床研究、超過5000名受試者，找到血管健康的「關鍵因子」為黃烷-3-醇（flavan-3-ols）。這是一種天然的植化素，廣泛存在於綠茶、紅茶、可可粉、黑巧克力、蘋果、葡萄皮與葡萄籽中。

因此，大家常喝的茶，吃的巧克力、蘋果裡，其實藏著血管修復分子。張家銘說，研究發現，每天穩定攝取黃烷-3-醇，能讓血壓下降，還能改善血管「彈性」與「反應力」，也就是所謂的血管內皮功能，讓血管重新會呼吸。

張家銘表示，黃烷-3-醇進入體內後，可以促進一氧化氮生成，讓血管放鬆、舒張，降低血壓，且有抗氧化作用，減少血管內壁的發炎與自由基，延緩動脈硬化，提升微血管的通透性與修復力，讓身體在高壓環境下更能應付與調節，在一些研究中，心血管死亡率更下降了超過25%。

要如何攝取黃烷-3-醇？張家銘說，早餐加2匙無糖可可粉在燕麥中；每天吃1至2塊黑巧克力（70%以上可可）；來杯不加糖的茶，如綠茶、紅茶、烏龍茶等；搭配一顆蘋果或幾顆連皮葡萄，就能攝取400至600毫克的黃烷-3-醇，達到研究建議的「治療等級劑量」。

當血管恢復彈性，整個人也會變得不一樣。睡得比較好、腦袋比較清楚、運動後比較不喘，甚至血壓變得穩定、不再忽高忽低。張家銘指出，每天一杯茶、一塊巧克力、一顆蘋果，讓血管活著、活得有彈性。

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