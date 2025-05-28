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梅雨鋒面+西南季風 粉專：周四降雨高峰這3區要注意

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
梅雨鋒面接近，要變天下雨了，愈晚雨愈大，周四慎防劇烈天氣。聯合報系資料照
梅雨鋒面接近，要變天下雨了，愈晚雨愈大，周四慎防劇烈天氣。聯合報系資料照

梅雨鋒面接近，要變天下雨了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周四嚴防強降雨，根據歐洲模式最新雨區模擬顯示，周三、周四梅雨鋒面將與西南季風結合，帶來明顯且持續的降雨。周四為本輪降雨高峰，北部、中部、南部山區須特別留意強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣。安排戶外活動的民眾，務必隨時注意最新天氣資訊。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以氣象署目前的預報來看，今天午後，梅雨鋒面逐漸從北方靠近，北部、東部會率先轉雨，入夜後鋒面壓境，加上西南季風加入戰局，今晚到周四就會轉為全台有雨了。鋒面影響期間，雷雨帶發展迅速、變化大，實際降雨仍須視對流雲系發展而定。

至於周五鋒面慢慢向南遠離，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中部以北會率先放晴，南部稍微慢一點，但午後天氣也會穩定下來，往後的連假時光，預期大多好天氣了。整體來說，好在這波梅雨鋒面影響時間不長，否則在西南季風加成下，萬一影響太久，下太多，是蠻麻煩的，算是萬幸。

未來五天天氣。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
未來五天天氣。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

鋒面 梅雨

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