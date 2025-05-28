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準備迎接雨神！梅雨鋒面接近愈晚雨愈大 明全台明顯降雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
梅雨鋒面要來了，今天變天下雨，愈晚雨愈大，周四全台雷陣雨，西半部恐有豪雨。本報資料照片
梅雨鋒面要來了，今天變天下雨，愈晚雨愈大，周四全台雷陣雨，西半部恐有豪雨。本報資料照片

外出要帶傘，愈晚雨愈大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日鋒面逐漸接近、雲層增厚，零星降雨範圍逐漸向南擴展，降雨機率愈晚愈高，雨勢今晚起明顯增大。

今各地區氣溫為：北部21至29度、中部22至32度、南部23至35度及東部20至32度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天「梅雨季」第4波「移動性」鋒面南下，雖不符合「入梅」(南北氣團對峙而鋒面滯留)的條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。

至於端午連假首日周五(30日)，吳德榮說，鋒面已在巴士海峽，繼續南移，各地先後好轉，南台灣脫離最晚，清晨至上午仍有局部陣雨的機率。連假第2天周六(31日)各地晴朗穩定，天氣轉熱。連假第3天（下周日）各地晴時多雲，天氣偏熱，午後有局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，下周一、二(6月2、3日)台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，「熱如炎夏」；水氣漸多、不穩定度提高，午後局部降雨漸趨活躍。下周三(4日)「梅雨季」第5波「移動性」鋒面南下，明顯降雨。下周四、五(5、6日)鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地好轉，但大氣不穩定，午後有局部短暫雷陣雨的機率。

鋒面 梅雨 吳德榮

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