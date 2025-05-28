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健康你我他／從吃到飽看出個性 美食體驗再進化
大學時期，對時興的下午茶甜點吃到飽無法抗拒，曾經好幾回搭公車到台北天母、東區吃了各式蛋糕、鹹甜食和飲料，為了抵消心裡的罪惡感和熱量，再花半天步行回台北車站；工作時，為了外食時搭配多一點蔬菜，常在素食吃到飽的自助餐店吃到撐；年近中年，實在不能再如此虐待腸胃了。
近年「吃到飽」漸成為高級自助餐代名詞，是家庭聚會中最受歡迎的選項，一來可以事先買餐券控制預算，也能節省點餐的選擇困難和等待，每人可依喜好挑選、搭配不同食材和進食順序，展現天馬行空的創意，例如冰淇淋、葡萄酒、柚子、檸檬調製咖啡、紅茶，爐烤牛肉夾鬆餅等。
多元餐食符合各年齡層飲饌需求，父親愛海鮮及牛肉、母親喜熟食及湯水、小孩挑麵食及炸物、弟專攻水果及日料，我對各式甜點情有獨鍾。從每人飲食順序和習性能觀察個性：甜牙齒、小鳥胃、喜嘗鮮、守傳統、甜鹹交錯、慢食品味、狼吞虎嚥、吃軟不吃硬…。
年輕時用餐常想吃回本心態，造成過度進食腸胃無法負荷，近來餐飲食安問題頻傳，也從吃到飽中學會生熟食順序與健康為上原則；生活日常就像吃到飽的美好盛宴，即使是一樣菜色，若對食材特質理解和掌握，只要稍加變化搭配和用心感受，每次的選擇皆能獲得新奇的用餐享受和美食體驗。
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