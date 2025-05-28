口腔肌少症 85歲爺吃粽引發肺炎

台灣將邁入超高齡社會，許多長者出現肌少症危機，除了四肢肌少，口腔肌少症不可輕忽。85歲李爺爺在端午節前夕開心吃粽子，沒想到突然劇烈咳嗽、呼吸困難，緊急送醫，診斷因誤嚥造成吸入性肺炎，在加護病房住了一周才出院。醫師提醒，口腔咀嚼、吞嚥功能十分重要，應透過每天兩次5分鐘「健口操」訓練口腔肌肉，可降低失智、肌少風險。

高雄醫學大學大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培訓基地營運長陳俊鴻說，李爺爺的自然牙很少，長期戴活動假牙，日常飲食以粥類、軟質為主，較少吃質硬或黏稠性食物，但因端午節氣氛濃厚，家人幫他準備了一顆軟糯的北部粽，以為「配水吃比較好吞」，未料卻成了引發肺炎的導火線。

據統計，60歲後肌肉量每年以1至2%速度流失，長者常見口腔退化性疾病，包括進食速度緩慢、吞嚥功能下降、牙齒容易鬆動、出現口臭、說話能力減弱；65歲以上長者高達36.6%留存自然齒不足20顆，咀嚼吞嚥異常比率為12.8%，相當於每10人就有一人面臨吞嚥困難，且口腔衰弱族群會增加30%吸入性肺炎風險。

口腔肌少症會影響健康狀況。陳俊鴻指出，相較口腔健康者，口腔衰弱者由於咀嚼、吞嚥、營養吸收等功能受到影響，身體衰弱風險增2.4倍、肌少症增2.2倍、失智症增1.8倍、死亡增1.2倍，甚至跌倒事件增1.55倍。

陳俊鴻說，透過「健口操」放鬆頭頸部肌肉、加強兩頰及喉部的口腔機能核心肌群的訓練，可成功提升長者咀嚼與吞嚥功能，不僅降低「因噎廢食」的發生，更延緩因口腔肌少症所出現的健康風險。

高雄醫大公衛學系教授楊俊毓說，吃得下才能活得好，咀嚼、吞嚥功能不佳，會影響營養吸收、說話能力等，研究團隊將持續推動健口操數位教材、培訓社區衛教師，建立更全面的高齡營養與口腔健康照護模式。

簡易健口操

動作一：壓舌板輪流放在左右兩側的臼齒下方，各用力咬四下，訓練口腔肌肉。

動作二：壓舌板放在上下嘴唇間用力吸住，隨著節拍嘗試將壓舌板拉出，訓練口腔的吸吮能力。

動作三：壓舌板橫向放在嘴巴前，舌頭分別用力往前頂、向上頂，訓練舌頭力量，方便進食。

動作四：壓舌板輪流直向放在嘴巴兩側，舌頭分別向外用力頂住壓舌板，訓練舌頭活動。