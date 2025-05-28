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元氣最愛問／電腦族痠痛救星 11大穴位舒緩不適
現代上班族久坐電腦前，容易腰痠背痛，該看中醫還是西醫？恩主公醫院中醫部部長張晉賢在「元氣最愛問」節目中指出，若為急性疼痛或突發性症狀，應先至西醫透過X光、電腦斷層等檢查確認病因，若無需手術，則可選擇保守治療，像復健、針灸或中醫傷科推拿進行後續調理。
現代職場環境中，長時間使用電腦已成為常態，除了肩頸腰痠背痛，眼睛疲勞、頭痛、消化不良與精神不濟等身體不適也相當普遍。面對這些症狀，張晉賢提供11大保健穴位─睛明穴、太陽穴、風池穴、合谷穴、肩井穴、天宗穴、內關穴、太衝穴、陰陵泉穴、足三里穴、公孫穴等，可協助民眾適度放鬆身心，舒緩痠痛等不適。
如果你也是長時間使用電腦、眼睛疲勞、肩頸僵硬的現代上班族，不妨跟著張晉賢的示範，從每天花幾分鐘按壓穴道開始，讓自己的身體找回節奏，也讓健康的氣血流動起來。
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