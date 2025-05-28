回響／營建廢棄物流向 推電子聯單申報

本報陽光行動「國在山河廢」去年底揭露全台營建廢棄物濫倒亂象，環境部昨與法務部、內政部攜手縣市政府代表舉行記者會，從土方去化到全流向管理祭出解方，環境部也將修正「廢棄物清理法」，最高刑責從5年提高至7年，涉及組織犯罪的主謀最低刑度3年以上，可能不得緩刑。

環境部、內政部從去年12月起，歷經四次雙次長會議提出「拓增土方最終場所去處」、「統一土方及廢棄物管理強度」、「建置智慧圍籬」及「精進法規制度」等四大對策。

內政部長劉世芳指出，從2015到2024年，營建土石方產出量暴增75%，若以國際標準泳池體積計算，等同2萬座游泳池。為了增加剩餘土方去處，內政部盤點重大區段徵收計畫、商港及工業區填海造陸、掩埋型土資場，總共17處，預估去化量超過1億5110萬方，也列出2321處國有地、80處整體開發區，提供給地方政府作為評估設置公有土資場或土方銀行的候選清冊。

環境部長彭啓明說，營建廢棄物、營建土石方的回報機制不同，產生三項漏洞，未來廢棄物、剩餘土石方都採全流向監控，每部運輸車輛都要裝GPS、使用電子聯單申報；同時爭取4年23.5億元經費，明年起分階段在傾倒熱區設置智慧圍籬。

彭啓明說，環境部也將修正廢清法，加重刑罰，將違反廢棄物清理法刑責自5年提升至7年，涉及組織犯罪主謀最低刑度3年以上，可能不得緩刑，罰金也從1500萬提高到2千萬元，並提前啟動債權保全。

環境部表示，後續將修正「廢棄物管理及資源化行動方案」、內政部也著手修正「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」，地方政府也會成立「營建產出物跨局處推動平台」。