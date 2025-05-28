肺癌權威：免疫療法 應依病人量身打造

今年六月一日起，健保將針對部分肺癌、大腸癌與乳癌病患擴大免疫治療給付，預估約三千四百名癌症病患受惠，近來有不少研究顯示，免疫藥物或免疫治療合併化療，對於無基因變異的晚期肺癌病患或可帶來治癒希望。肺癌治療權威、國泰綜合醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師蔡俊明呼籲，對於免疫治療搭配化療等組合，在健保給付條件上建議保有彈性，不一定要將特定免疫藥物、化療或新生血管抑制劑「綁一起」，好似有些人西裝上衣是Ｍ號、長褲為Ｌ號，才顯合身，健保也可更用在刀口上。

事實上，晚期肺癌治療組合十分多樣化，包含化療合併免疫藥物，或免疫、化療搭配新生血管抑制劑等。近年來，有些研究顯示，化療合併免疫藥物，對於延長部分晚期肺癌病患生命，確有幫助。但蔡俊明透露，這些研究往往藏有一些「貓膩」，以化療來說，研究多採用特定免疫藥物，搭配特定化療組合，不過在實際臨床運用上，有些化療藥物雖效果不錯，神經毒性卻比較強，且較容易留下末梢神經麻痺等副作用，因此醫師可能偏好使用其他化療藥物，以減少慢性副作用造成長期傷害。

「單點式」免多花錢 治療會更精準

蔡俊明認為，若健保給付條件保有一定彈性，讓醫師可視病患個別情況、基因型態等資訊，選擇適合免疫、化療組合，或將是否需要加新生血管抑制劑等也納入考量，治療效果就會更精準，且與「套餐式」給付相比，這樣的「單點式」給付方式也不會多花錢。

「免疫療法，也可視為是一種標靶治療！」蔡俊明解釋，如果免疫藥物的療效預期指標ＰＤ–Ｌ１表現量越高，免疫治療的效果也越好，此時，單用免疫治療即可。另外，目前研究也發現，若干基因的變異與免疫治療療效有關，例如，當肺癌腫瘤帶有ＳＴＫ１１、ＫＥＡＰ１等基因突變，不僅會影響ＰＤ–Ｌ１表現量，連帶對於免疫治療效果也不理想，對於這樣的病患，則建議使用化療即可。

次世代基因定序 確認基因變異情形

此外，在國外免疫治療的研究中，有的研究對象以ＫＲＡＳ基因變異族群占多數，而國人常見的是ＥＧＦＲ基因突變，當肺癌ＥＧＦＲ突變病患使用對應標靶藥物，腫瘤又有ＫＲＡＳ和ＴＰ53兩種基因突變，這兩種基因突變一聯手，便成為ＥＧＦＲ對應標靶藥物的「搗蛋」抗藥基因。不過，當這兩種基因突變一起出現，腫瘤就會對免疫治療加上化療與新生血管抑制劑等藥物更敏感，也更具治療效益，由此可知，基因變異情況也與免疫治療效果有關連性，因此肺癌患者在接受治療之前，接受次世代基因定序（ＮＧＳ）檢查是可以預估療效的重要關鍵。