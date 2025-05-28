台灣每人每年心理健康預算 不到19元

由數十個民間團體所組成「台灣心理健康聯盟」昨舉辦線上論壇，專家指出，國人心理健康需求龐大，但心理資源卻嚴重不足，每人每年在心理健康促進與預防上的平均預算僅一八點六九元，建議將預算拉升至「經濟合作暨發展組織」（ＯＥＣＤ）所建議的少占醫療預算百分之十。

台灣心理健康聯盟點出了國人心理健康的四大警訊，首先是十四至四十四歲青壯年，自殺為前三大死因，卻缺乏社區預防與即時支持網。其次為高齡人口預計二○四四年倍增百分之三十四，家庭與社區照顧壓力劇增。第三為三六八個基層衛生所人力短缺，公共心理衛生服務缺席。偏鄉專業人員幾近於零，高風險族群孤立無援。

台灣原住民醫學會理事莫那．瓦旦指出，我國心理健康資源分配嚴重失衡，山地鄉自殺率高達百分之廿，為全國平均近兩倍，且山地青年常身陷人際、精神健康、物質濫用等困境。另外，目前全國各級教育體系中約有九千名情緒行為障礙學生，但學校缺輔導人力。○至六歲發展遲緩兒十年暴增逾六成，家庭經濟壓力沉重。

台灣心理健康聯盟召集人張珏指出，我國政府在每人每年僅投入一八點六九元給心理健康促進與預防，遠低於澳洲、新加坡、泰國與南韓。即便未來五年推動「全民心理健康韌性計畫」，但預算仍側重在精神醫療、藥酒癮及事後處遇，忽略基礎心理健康重要性。

「投入心理健康不是支出，而是投資」張珏指出，國外研究顯示，每投入一歐元可產出廿四歐元的社經回報。反之，若處理不當，將帶來失業、輟學、醫療成本等社會代價。建議心理健康服務，應比照社安網充實人力，強化基層衛生所功能。