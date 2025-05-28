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腸病毒疫情緩升 羅一鈞：端午後恐快速升溫

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

腸病毒疫情緩升，疾管署發言人羅一鈞示警，雖疫情處在低點，但端午連假將至，民眾返鄉及出遊機會增加，恐使疫情快速升溫，預估六月中下旬進入流行期。呼籲家長，連假期間如至人潮聚集場所，務必協助孩童落實手部衛生，降低感染風險。

疾管署監測資料，五月十八至廿日腸病毒門急診就診四九一一人次，較上周四八四三人次略升百分之一點四，距離一萬一千人次流行警戒值仍有落差，但已連續七周緩升。

羅一鈞指出，今年時序已進腸病毒好發季節，預估端午連假後疫情恐快速上升，請師長與家長應提高警覺，加強防疫作為，孩童出入室內遊戲場等人潮密集地點，在接觸設施前後均應以肥皂正確洗手

疫情中心副主任李佳琳指出，近四周實驗室監測顯示，目前伊科病毒11型為主要腸病毒流行株，今年迄今共接獲四例腸病毒併發重症病例，其中三人死亡，包含兩名出生未滿一月的新生兒。

「五歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高風險族群」羅一鈞提醒，若幼兒出現嗜睡、活力不佳、抽搐、手腳無力、呼吸急促等重症前兆，應儘速送大醫院治療，即時治療，才能減少憾事發生。

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