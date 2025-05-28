防疫茶詢問火熱 藥師：中西藥併用恐傷肝、腎

近期新冠疫情爆發，新冠一號、防疫茶等中藥的詢問熱度上升，新北市藥師公會主委謝宛庭提醒，新冠一號、防疫茶不能與抗病毒藥物「倍拉維」（Paxlovid）同時服用，否則將導致腎功能受損，不過，中藥商並不熟悉藥裡交互作用，衛福部應把關民眾用藥安全。

謝宛庭說，抗病毒藥物「倍拉維」於二○二二年於國內上市使用，其仿單註明藥物與血壓、血脂、精神疾病等用藥均有交互作用，須調整原有藥物劑量，才能確保安全。不過，當時疫情嚴峻，人心惶惶，許多民眾多自行購買防疫茶等，以為「中西藥併用，病會好的快一點。」

謝宛庭表示，新冠一號、防疫茶（精簡版新冠一號）均可避免病毒複製，有效改善病情，但其中不少中藥成分經由肝臟代謝，而「倍拉維」也是如此，需經肝臟代謝，且耗掉大部分肝功能。如果「倍拉維」與防疫中藥併用，嚴重時可能恐致肝功能受損，甚至急性腎衰竭。

謝宛庭指出，疫情期間就有原本腎功能不佳的民眾，於染疫後，中西藥物合併服用，以為可以提高療效，沒想到因此腎衰竭，被送至台大醫院急診，緊急搶救。

新北市藥師公會理事張倪芳表示，台灣年逾六十五歲的長者達六○○多萬人，其中九成使用一種慢性病藥物，五成為慢性病共病，容易重複服藥。臨床觀察，許多中風患者嘗試中西藥併用，卻不了解藥物合併使用的風險，政府應積極維護國人用藥安全。

謝宛庭指出，一名染疫者如已吃了「倍拉維」，又想使用新冠一號，如詢問中藥行意見，應有八成中藥商認為「兩個藥物服用時間只需要間隔半小時或二個小時就可以」，但這與事實嚴重不符。

衛福部日前宣布三一八解釋令，大幅放寬中藥執業標準，僅需念完中藥相關課程就可販售中藥，但反彈聲浪不小。謝宛庭表示，政府漠視社區藥師對民眾用藥安全的把關、付出。