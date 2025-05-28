新冠疫情連7升 疾管署籲戴口罩

上周新冠就診四萬一千餘人，疫情快速增溫，全台門急診就診人數連續七周上升，疾管署昨表示，高峰期恐延至六月底至七月初，屆時單周就診人數恐達廿萬人，關鍵在於變異株傳播力超強。建議進入醫院診所機構、搭大眾運輸、人潮擁擠室內場所時，自主戴上口罩。

一月大男嬰 年紀最小重症

上周新增新冠併發重症一○二例、十九人死亡，均為今年單周新高，疾管署防疫醫師李宗翰指出，絕大多數的重症和死亡個案年逾六十五歲，近九成未接種本季新冠疫苗。

年紀最小的重症個案為一個月大男嬰，沒有先天病史，身體健康，接種過幼兒常規疫苗，但因為年紀太小，尚未送托，也沒接種新冠疫苗。日前男嬰咳嗽、流鼻水，家長陪同就醫，檢查發現，其身高體重偏低、呼吸急喘，且疑似肺炎，流感檢驗陰性，新冠檢驗陽性，院方隨即安排住院，密切觀察。

李宗翰指出，男嬰住院期間仍然常急喘，血氧低、二氧化碳升高，出現酸中毒症狀，轉至加護病房嚴密觀察，所幸生命徵象恢復穩定，但呼吸仍喘，目前仍在加護病房治療中。

疾管署發言人羅一鈞表示，上周門急診就診為四萬一四○二人次，較前一周一萬九四四九人次增加百分之一一三，連續七周上升，且高於去年同期二萬三五五五人次。

為此，上調高峰期單周就診人次十五至二十萬，而高峰期也往後延至七月初，且持續流行至七月底、八月初。

羅一鈞強調，這次新冠疫情應比去年更為嚴峻，原因應為三四個月前的秋冬新冠疫情緩和，加上目前主流變異株免疫逃脫力較強，端午連假後就診人次，將是這波疫情高低的重要參考指標。

新冠疫情爆發迄今已五、六年，不少民眾似乎無感，就有網友認為，感染新冠病毒後，順其自然，身體更新病毒碼，就可建立抵抗力。對此，台大醫院小兒感染科醫師黃立民說，這是錯誤觀念，一旦出現類流感症狀，代表身體的免疫系統已被啟動，就應儘速服藥壓下病毒，才能盡快恢復。

過期快篩 偽陰性機率較高

這波新冠疫情帶動快篩需求，不少家中仍有「過期」快篩。羅一鈞表示，臨床觀察，染疫者使用過期快篩試劑，驗出陽性比率很高，但偽陰性機率也較高，如有相關症狀，快篩結果陰性，也不能掉以輕心。