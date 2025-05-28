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竹市香山運動場 改建操場年底完工

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
新竹市代理市長邱臣遠（右）昨到香山綜合運動場，了解操場改建工程細節與規畫。圖／竹市府提供
新竹市代理市長邱臣遠（右）昨到香山綜合運動場，了解操場改建工程細節與規畫。圖／竹市府提供

新竹市香山綜合運動場20多年未有大規模改建，跑道及草皮損壞嚴重，竹市府自籌2363萬元將於6月起改建操場，目標年底完工，未來繼續作為橄欖球運動的訓練基地。竹北市公所則有鑑於竹縣運動人口逾8成，昨在興隆國小旁的公25公園新建網球場，預計明年初完工。

竹市府指出，香山綜合運動場改建工程分3期，第2期操場改建包含中央草皮整修、修繕重鋪400公尺跑道、更新內外圈排水系統、新增6座高桅桿燈等，並著重草皮耐用性及跑道舒適度。

代理市長邱臣遠昨現勘，表示香山綜合運動場現況無法滿足民眾運動需求，改建完成的運動場將繼續作為竹市橄欖球運動的主要訓練基地，提供運動員及民眾專業訓練場域。

竹北市公所在興隆國小旁的公25公園，打造網球場，昨天動土，預計明年初完工。圖／竹北市公所提供
竹北市公所在興隆國小旁的公25公園，打造網球場，昨天動土，預計明年初完工。圖／竹北市公所提供

另，竹北市公所統計，竹北市目前共90餘處公有運動場館，戶外運動場地較不足的為籃球、網球、滑板及滑輪溜冰場，為了完善運動空間，選定鄰文興路的公25公園，興建2000平方公尺網球場。

竹北市長鄭朝方昨出席動土典禮，他說，竹北西區三民網球場非竹北市公所管轄，為均衡資源與使用需求下，公所投入2300萬元在東區興建2面網球場，設計導入「星際風」意象，同時配備25格機車停車位、公廁及排水與照明設施，預計明年初完工。

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