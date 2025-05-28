旅宿業有條件聘移工 下半年有譜

疫後各行各業缺工問題嚴重，其中，旅宿業缺工問題遲遲未解，業者爭取開放外籍移工補足人力，交通部觀光署長周永暉昨表示，已與勞動部達成共識，預計有條件開放移工投入旅宿業，詳細方案待勞動部下半年宣布。勞動部不願正面證實，僅強調還在和各主管部會研議評估中。

觀光署去年統計，疫後旅宿業缺口約八千人，其中房務及清潔約五千五百人。行政院長卓榮泰日前於台北國際觀光博覽會致詞時表示，觀光業者對充裕人力有期待，政府將推動新的勞工政策，滿足各產業人力需求，引進更多移工。此發言被解讀為將開放觀光業引進移工。

據了解，交通部、勞動部上周開會會商，目前規畫以中階技術人力為對象，有條件開放旅宿業聘雇移工。

觀光署長周永暉昨表示，近期與勞動部達共識，將「局部有條件」開放移工從事旅宿業，並設有附帶條件，因未必所有業者都有意申請，暫無法估計可補足多少缺口。