謝哲青開講 領略「威廉．透納特展」風采

名作家謝哲青被譽為「行走的百科全書」，上周末在台北國際會議中心為「威廉．透納特展」帶來精彩講座「光的先知—從印象派到現代藝術的啟蒙大師」，吸引超過800人聽講，隨著謝哲青的步伐行至十九世紀的英國、歐陸，走入威廉．透納這位藝術家精彩的生涯。

謝哲青從泰德美術館裡與透納的相遇談起，透過透納的生命故事、繪畫時的社會環境與畫作主題的歷史脈絡，帶領觀眾感受透納的畫作內涵。透納自小及展現極佳的藝術天賦，首幅公開展覽的作品「海上漁夫」即透過強烈的明暗對比彰顯對光影卓越的掌握力，又在義大利之旅後轉變藝術風格，奠定「光之畫家」重要地位。

謝哲青在講座中比對了同時代不同主題的畫作，分析透納的創作軌跡，像安格爾對大自然的熱愛與對美的審思，或是約瑟夫．萊特對光線的運用，都曾啟發透納作畫的思考；他也闡述透納不僅啟蒙塞尚、莫內等印象派大師，也比對日本浮世繪大師葛飾北齋、當代藝術家杉本博司創作，說明透納率先針對同一主題反覆創作的藝術慣例。

謝哲青以文心雕龍名句「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」作結，鼓勵觀眾親臨展覽欣賞真跡。「威廉．透納特展：崇高的迴響」預售優惠最後倒數，購票請上udn售票網或電洽客服專線：(02) 2649-1688。