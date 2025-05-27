前台大C教授涉性騷辭婦產科醫學會理事長 會員代表：影響不大

前台大婦產部不孕症權威醫師C姓教授遭爆性騷擾住院醫師，經院方調查判定性騷擾成立且情節嚴重，後續遭台大懲處，但卻持續擔任婦產科醫學會理事長，引發各界爭議。涉案C姓教授今日晚間在個人臉書發文宣布辭去理事長一職。據了解，實際對婦產科醫學會影響不大。

涉案C姓教授今年一月曾在私人臉書發表聲明澄清報載有不實舉止，並且對台大懲處提出抗議，也因個人健康因素請假，並且由中國附醫婦產部婦癌科主任、婦產科醫學會副理事長張維君代理職位。

涉案C姓教授今日辭去婦產科醫學會理事長職務，婦產科醫學會代表透露，婦產科醫學會已經由副理事長張維君代理數個月，今年本來就是會員代表選舉年，7月就要選會員代表，理事長一職本來就要改選，並且當事人仍有會員資格，實際影響不大，也不影響醫學會運作。

根據婦產科學會運作，婦產科醫學會為會員代表制，選出會員代表後，後續組成新一屆的理事會、監事會，約在8月會選常務理監事等，9月左右即會有新任理事長。