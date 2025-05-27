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大樂透頭獎連6槓 下期獎金上看1.9億元
大樂透第114056期今晚開獎。中獎號碼為32、29、26、17、40、16，特別號10；派彩結果，頭獎槓龜，連6槓，下期（30日）預估銷售新台幣1.55至1.65億元，頭獎金額上看1.9億元。
大樂透加開68組100萬獎項開出情形，68組中開出15組，總中獎注數為15注，15組皆為單注中獎，本期尚有53組100萬獎項未開出，將於次期（30日）繼續加開。
貳獎1注中獎，獎金499萬705元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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