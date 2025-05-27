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前台大C教授涉性騷住院醫 今晚請辭婦產科醫學會理事長

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
前台大婦產部不孕症權威醫師C姓教授，今晚在個人臉書發文宣布，「對於近日事件造成社會紛擾，本人深感歉意，即日起辭去婦產科醫學會理事長的職務。」聯合報系資料照
前台大婦產部不孕症權威醫師C姓教授，今晚在個人臉書發文宣布，「對於近日事件造成社會紛擾，本人深感歉意，即日起辭去婦產科醫學會理事長的職務。」聯合報系資料照

前台大婦產部不孕症權威醫師C姓教授遭爆性騷擾住院醫師，經院方調查判定性騷擾成立且情節嚴重，後續遭台大懲處，但他卻仍持續擔任婦產科醫學會理事長，引發各界爭議。對此，該C姓教授今（27）日晚間在個人臉書發文宣布辭去理事長一職。

C教授今晚在個人臉書發文宣布，「對於近日事件造成社會紛擾，本人深感歉意，即日起辭去婦產科醫學會理事長的職務。」

前台大C姓教授今年1月被台大解聘後仍擔任婦產科醫學會理事長，婦產科醫學會以其解聘案仍在救濟程序中為由，擱置對其處置。沒想到C姓教授近日更傳出要率團赴日，與日本婦產科醫學會交流，引發外界議論。

胸腔及心臟血管外科醫師的台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱今在臉書表示，大家記得台大婦產科住院醫師性侵害患者的新聞嗎？事實上，最頻繁接觸女性私密部位的婦產科醫學會，性別事件絕不僅僅一件。

吳欣岱說，上行下效，婦產科醫學會的理事長陳思原醫師，自己就涉嫌性騷擾下屬。面對這樣的指控，陳思原醫師不僅沒有出來回應，反而以「惡意造謠」、「毀謗」回應，甚至威脅提告。

吳欣岱表示，陳思原醫師公開指稱，控訴他性騷擾的案件沒有申訴人，事實上根本是因為權勢結構太大，總共六個受害者沒有一個敢公開具名，怕被秋後算帳。如此不尊重女性的婦產科醫學會，實際是由一群性別意識堪慮的資深男性醫師所組成，這個現況應該被改變，先從撤換理事長開始。

前台大婦產部不孕症權威醫師C教授今晚在個人臉書發文宣布，「對於近日事件造成社會紛擾，本人深感歉意，即日起辭去婦產科醫學會理事長的職務。」圖／取自臉書
前台大婦產部不孕症權威醫師C教授今晚在個人臉書發文宣布，「對於近日事件造成社會紛擾，本人深感歉意，即日起辭去婦產科醫學會理事長的職務。」圖／取自臉書

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