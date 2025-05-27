每人每年心理健康預算不夠買瓶礦泉水 民團提四大警訊

我國心理資源嚴重不足，由數十個民間團體組成的「台灣心理健康聯盟」，今晚舉辦線上論壇，除倡議心理健康政策方向外，也示警心理健康議題出現警訊，包含自殺為青壯年前三大死因卻缺乏即時支持網路。

台灣心理健康聯盟提醒我國心理健康四大警訊，除青壯年自殺率高外，另有高齡人口增加快，家庭與社區照顧壓力隨之加劇卻缺乏資源之增；再者，368處衛生所人力短缺，公共心理衛生服務缺席；最後則是偏鄉專業人員幾近於零，高風險族群孤立無援。

台灣原住民醫學會理事莫那·瓦旦也指出心理健康資源分配失衡問題。山地鄉自殺率高達20%，為全國平均近兩倍，且青年面臨人際、精神健康、物質濫用等困境。另外，聯盟也指出，教育體系中約9,000名情緒行為障礙學生缺乏輔導人力，0至6歲發展遲緩兒10年內暴增逾6成，家庭壓力巨大。

縱使心理健康需求龐大，我國政府每人每年僅投入18.69元於心理健康促進與預防，遠低於澳洲、新加坡、泰國與韓國。即便未來5年推動「全民心理健康韌性計畫」，預算仍側重在精神醫療、藥酒癮及事後處遇，輕忽基礎心理健康促進的普及性預防工作。

台灣心理健康聯盟召集人張珏指出，投入心理健康不是支出，是投資。根據國外研究，每投入1歐元可產出24歐元社經回報。反之，若處理不當，將帶來失業、輟學、醫療成本等社會代價。因此聯盟建議，心理健康服務應比照社安網充實人力，強化基層衛生所功能，補足4,700名公衛專業人力，配置心理健康專責人員，關注高齡者心理需求。

聯盟也呼籲推動「一戶一管師」整合服務，串聯健保、長照、心理健康與社福資源；仿照美國設立社區心理健康推動辦公室（CMHO），整合地方資源，支持高風險族群。在國家層面，應建立跨部門的心理健康策略框架，呼應WHO 2025行動指南。聯盟強烈呼籲將心理健康預算拉升至OECD建議的心理健康預算至少占醫療預算10%，並設立法定預算比例，同時注意平衡城鄉資源配置。

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