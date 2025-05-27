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戴含芝手鼓練到指紋模糊 門鎖差點無法辨識

中央社／ 台北27日電

朱宗慶打擊樂團將為團員戴含芝與高瀚諺舉辦「雙人獨奏會」，戴含芝練手鼓練到指紋模糊，「我們家是用指紋辨識門鎖，我每次都得按五、六次才成功，感覺自己像小偷。」

戴含芝今天接受中央社專訪表示，這場獨奏會雖然跟另一位團員高瀚諺分別負責上下半場，「但是我們的曲目都很重，可以說是一場的份量，希望透過這次的演出機會，介紹對我自己音樂生涯很有意義的作品。」

戴含芝為北藝大音樂系博士班畢業，在學期間曾隨北藝大赴北京中央音樂院、法國巴黎、日本交流演出，曾獲台灣國際打擊樂節大賽（TIPCC）四重奏組第一名，於國家音樂廳舉行優勝者音樂會。現任朱宗慶打擊樂團專任團員，並兼任教於傑優青少年打擊樂團。

戴含芝這次演出的曲目，包括美國打擊樂家肯格羅西（Casey Cangelosi）為她量身打造的委託創作「怪物芭蕾」，「就像是怪物在學跳芭蕾，樂曲透過節奏展現身體和聽覺上的不平衡感，非常刺激。」

另一首則是作曲家安藤（Fabian Otten）的「造化之形」，戴含芝說，這個曲目的拉丁文名稱其實在講「神的形象」，「樂曲探討的是人在當今社會居於主宰地位，但快速發展的同時也傷害到其他較為弱勢的族群。」

戴含芝說，這首演奏時，要很細膩聆聽每一個預置音樂的變化來對應演奏，「樂曲中間會突然插入尖銳的機械聲音，又轉成像聖歌那樣神聖的感覺，對我來說很有畫面感，也帶有一些諷刺意味，是對比很大的挑戰。」

戴含芝從還不認識手鼓這個樂器時，就喜歡上手鼓，「但一直沒有一首我自己覺得很過癮的全手鼓類樂器，於是邀請也是團員兼助理藝術總監的盧煥韋全新創作。」這首「綻放」融合手鼓跟手碟，融入很多非洲節奏元素，「音樂家的成長過程就像花朵綻放，綻放不是結果，而是過程，我覺得很過癮。」

戴含芝說，這首曲子全都用手擊鼓，手打到紅腫還是繼續練，「雙手已經練到指紋有點破碎，現在到家門口我得先用水沾一下手指再感應，不然永遠開不了門。」即時如此，戴含芝還是樂此不疲，全力以赴。

戴含芝．高瀚諺獨奏會「Inception」將於6月5日演出，地點在台北國家音樂廳。

音樂會 樂團 朱宗慶

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