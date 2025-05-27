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哈德利希攜手柏林愛樂巴洛克合奏團 7月訪台演出

中央社／ 台北27日電

小提琴名家哈德利希首度在亞洲攜手柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團，帶來多首莫札特樂曲。柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團則是7月結束母團柏林愛樂日巡，隨即將單飛來台合體演出。

小提琴名家奧古斯汀．哈德利希（AugustinHadelich）多次受邀與柏林愛樂演出，被樂團形容「成就斐然，卻不需華麗包裝，只用最純粹的音樂打動每一位聆聽者。」他主張如果可以找到最自然的方式詮釋樂音，「你幾乎可以感覺到，那些樂曲是在表演的那一刻被創作出來。」

根據牛耳藝術資料，出生於義大利的哈德利希，5歲開始學小提琴，7歲舉辦人生第1場音樂會，1999年15歲那年，哈德利希因家裡農場火災意外，臉和手燒傷被送到德國治療，整整一年無法練習演奏。

哈德利希表示，「醫生告訴我，我可能無法再演出，但我就是復健再復健，重拾琴弓，我不喜歡再談這段傷痛，但這場災難讓我明白，音樂是我生命的全部。」

康復後哈德利希進入美國茱莉亞音樂學院就讀，22歲拿到印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎，2016年他與西雅圖交響樂團合作錄製亨利．杜提耶的小提琴協奏曲專輯，拿下葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏獎」。現在哈德利希已成為美國公民，並任教於耶魯大學音樂系，是當代最出色的小提琴家之一。

哈德利希分享，有朋友送他大量20世紀偉大小提琴家大衛．歐伊斯特拉赫（David Oistrakh）的唱片，「當我聽到歐伊斯特拉赫的演奏時，我聽到的是布拉姆斯、柴可夫斯基或西貝流士，我沒有聽到歐伊斯特拉赫，但這些自然而富有音樂感的樂音，引起了我的共鳴，這也是我的追求。」

這次哈德利希將首度在亞洲與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團（Berliner Barock Solisten）合體，這個室內樂團體1995年在指揮大師阿巴多（Claudio Abbado）推動下成立，對巴洛克時期音樂進行探索。他們的錄音曾獲「留聲機」雜誌年度推薦，2024年拿到德國Opus Klassik「年度最佳室內樂團」大獎。

哈德利希&柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團音樂會將於7月10日及12日在台北國家音樂廳，7月13日在台南文化中心演出。

音樂會 柏林 小提琴

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