鋒面接近明下半日變天！雷雨炸3天 端午連假後期才轉晴

明天鋒面接近，午後起全台變天，中央氣象署預報員李名翔表示，明西半部有短暫陣雨或雷雨，周四鋒面過，全台都有陣雨、雷雨或短延時強降雨，西半部更有大雨及局部豪雨，氣溫也明顯下降，北部低溫僅19、20度，高溫約25、26度，端午第2、3天水氣逐漸減少，各地回到多雲到晴天氣。

李名翔說，明（28日）上半天僅東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部有零星短暫陣雨，清晨中部也有零星降雨，下午鋒面接近，全台開始變天，西半部有短暫陣雨或雷雨，東北部、西半部山區有局部大雨。

周四（29日）鋒面通過，全台降雨明顯，各地有陣雨及雷雨或短延時強降雨，西半部有大雨及局部豪雨；周五（30日）也是端午連假首日，鋒面移動到巴士海峽，南部、東部、東南部地區及中部山區有短暫陣雨，其他地區為短暫雨轉多雲天氣。

周六、周日（31日、6月1日）水氣減少，東部、東南部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有雷陣雨；下周一、下周二（6月2、3日）南邊有水氣上來，南部、東半部及東南部有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有雷陣雨，其中，周二中部山區也有短暫陣雨。

溫度部分，李名翔指出，周四鋒面通過，東北季風增強，周四、周五明顯降溫，北部高溫僅25、26度，低溫19、20度，中部高溫28至30度，南部影響較小，高溫仍上看30度。周六東北季風減弱，氣溫回升。另外，周四及下周一、周二受到西南風影響，東南部有焚風機率，提醒民眾留意。