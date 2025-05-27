快訊

鋒面接近明下半日變天！雷雨炸3天 端午連假後期才轉晴

檢察官聲請電子監控 法官裁定辜仲諒帶「個案手機」拍照報到

出國嘗鮮1軟糖「回台被註記」 衛福部：吸毒永不得捐血

中央社／ 台北27日電
軟糖示意圖。圖／AI生成
軟糖示意圖。圖／AI生成

有民眾去泰國嘗鮮大麻軟糖，回台被註記「永久不得捐血」。衛福部食藥署提醒，台灣仍將大麻列為2級毒品，包括吸毒或慢性酒精中毒者、曾從事性工作者等，均不得捐血。

「捐血一袋，救人一命」標語台灣人琅琅上口。近日媒體報導，有民眾在社群媒體分享，自己去泰國旅遊期間食用大麻軟糖，但回國想捐血時，卻發現遭註記「永久不得捐血」，因此感到懊悔。

貼文一出掀起對捐血規定的討論，衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原今天告訴中央社記者，這是依照「捐血者健康標準」第5條第3項規定，曾有吸毒或慢性酒精中毒者，永不得捐血。

根據法務部調查局網站，大麻內含65種以上特有生物鹼成分，其中最主要2個成分為四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD）；四氫大麻酚會影響人體中樞神經，可能產生生理成癮及相關精神疾病，毒品危害防制條例將大麻及四氫大麻酚同時列為2級毒品管制。大麻素中的CBD，可依藥事法規定作為醫療使用。

王德原曾說，目前國內THC含量超過10ppm在台灣就屬於毒品危害防制條例的2級毒品，同時也是管制藥品管理條例的2級管制藥品，換言之，合於醫藥及科學上需用時屬於管制藥品，否則即為毒品。

「捐血者健康標準」規定有下列情形之一，永不得捐血，包含曾患惡性腫瘤、白血病或其他經醫師認為永久不得捐血者；曾有出血不止、抽痙或昏迷之病史者；曾有吸毒或慢性酒精中毒者；靜脈注射藥物成癮者、男性間性行為者及長期使用血液製劑者；曾從事性工作者等。

至於男男性行為禁止捐血規定，衛福部疾病管制署發言人羅一鈞表示，近期有送「愛滋病防治及感染者權益保障會」工作小組討論，因會中有出席人士提到，單純以國際期刊論文文獻統計捐血感染愛滋案例可能不足，要查各國官方血液安全監測統計資料較佳。

羅一鈞表示，會中決議將請相關單位收集提供國際上各國捐血感染愛滋的更詳細資料，後續再開會討論。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 捐血 大麻

延伸閱讀

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

台南男畏罪潛逃美國8年 兩度私運大麻入台 刑事局押解回台歸案

新冠狂燒快篩不夠用？ 食藥署：產量可達預估需求2倍

泰國郵包藏2公斤大麻…快遞寫他名字 法官這原因判無罪

相關新聞

鋒面接近明下半日變天！雷雨炸3天 端午連假後期才轉晴

明天鋒面接近，午後起全台變天，中央氣象署預報員李名翔表示，明西半部有短暫陣雨或雷雨，周四鋒面過，全台都有陣雨、雷雨或短延...

懶人包／新冠疫情捲土重來！恐逾20萬確診 口罩這樣戴降染疫率

新冠疫情來勢洶洶，疾管署今天上修新冠疫情高峰的確診人數，單周就醫人次恐達20萬人次，疾管署發言人羅一鈞今特別呼籲，民眾應...

過期快篩能用嗎？羅一鈞解答：若出現一狀況就不建議

新冠疫情再起，部分民眾跑了多家藥局卻買不到快篩試劑，手邊若有過期快篩試劑能否先應急使用？疾管署發言人羅一鈞解答，根據臨床...

洗水果不是沖水就好 醫揭廚房常見「兩粉」的黃金組合

台灣是水果王國，一年四季都有好吃的水果，但洗水果可能沒想得那麼簡單。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，我們總以為，...

8旬翁吃了一口粽子就進了ICU 醫：健口操降肌少、失智

隨超高齡社會來臨，肌少症人口增加，但多數人僅注意四肢肌肉量，卻疏忽口腔也會有肌少症，且口腔肌少症影響更劇。85歲李爺爺吃...

發錢了！TPASS 2.0回饋金破1000萬元 6.9萬人還沒領

交通部今年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，累計回饋金額已高達1147.5萬元，登錄人數也超過20.5萬人，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。