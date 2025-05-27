中醫藥界籲專業分工 比照中國、南韓推中藥師專技高考

藥師公會今天早上第五度舉辦抗議活動，於衛福部前藥師們高喊「邱泰源下台」、「蘇奕彰下台」、「撤回318解釋令」，藥師公會全聯會理事長黃金舜怒批衛福部長、中醫藥司長擅自發布「藥事法」第103條落日條款的違法解釋令，開放非藥師經營中藥販賣業，影響民眾用藥安全。

中藥商業同業公會全聯會今天傍晚發聲明回應指出，中西醫的訴求都是完善安全與多元藥事服務體系，希望推動中藥師專技高考制度，並建立與西藥師並列的專業執照制度，並落實「教、考、訓、用」，才能真正實現產業永續、醫療安全與文化延續的目標。

中藥商業同業公會全聯會理事長謝慶堂表示，針對西藥師想要專屬中藥產業、持續發動街頭抗爭，公會正式向政府及社會提出二大訴求，說明中藥體系自立的重要性，並呼籲政府儘速推動改革。

首先是比照中西醫制度分工，我國多年來建立起中醫與西醫分業互補的醫療制度，體現不同醫學體系的專業價值與照護功能。中藥與西藥在理論基礎、實務應用與歷史傳承上本為截然不同的專業體系，因此，「中西藥分業，擇一執業」是對專業的尊重，也是建立安全與多元藥事服務體系的關鍵。

另一訴求為比照中國、南韓模式，建立中藥專業完整教育與執照制度。現行制度長期缺乏中藥教育與考照體系，導致數千家中藥業者陷入「無門合法」的困境。謝慶堂說，公會提出二項具體政策建議，包括建立中藥業教育制度、落實國家考試制度，提供中藥學系的新生與從業者合法教育管道，是政府當務之急。

中藥商業同業公會全聯會呼籲，中藥業具獨立專業性，政府與社會應正視中藥體系獨立發展的急迫性，借鏡中國與韓國對其本土傳統醫藥的制度性支持，停止將中藥納入西藥管理框架之中，避免造成外行壟斷與扼殺中藥產業，進而危及中藥供應鏈與用藥安全。