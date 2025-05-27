快訊

比政院多近6倍！監院車輛數冠五院 立委助理：李俊俋濫用不意外

88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

中醫藥界籲專業分工 比照中國、南韓推中藥師專技高考

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中藥商業同業公會全聯會發出聲明，希望推動中藥師專技高考制度，並建立與西藥師並列的專業執照制度。本報資料照片
中藥商業同業公會全聯會發出聲明，希望推動中藥師專技高考制度，並建立與西藥師並列的專業執照制度。本報資料照片

藥師公會今天早上第五度舉辦抗議活動，於衛福部前藥師們高喊「邱泰源下台」、「蘇奕彰下台」、「撤回318解釋令」，藥師公會全聯會理事長黃金舜怒批衛福部長、中醫藥司長擅自發布「藥事法」第103條落日條款的違法解釋令，開放非藥師經營中藥販賣業，影響民眾用藥安全。

中藥商業同業公會全聯會今天傍晚發聲明回應指出，中西醫的訴求都是完善安全與多元藥事服務體系，希望推動中藥師專技高考制度，並建立與西藥師並列的專業執照制度，並落實「教、考、訓、用」，才能真正實現產業永續、醫療安全與文化延續的目標。

中藥商業同業公會全聯會理事長謝慶堂表示，針對西藥師想要專屬中藥產業、持續發動街頭抗爭，公會正式向政府及社會提出二大訴求，說明中藥體系自立的重要性，並呼籲政府儘速推動改革。

首先是比照中西醫制度分工，我國多年來建立起中醫與西醫分業互補的醫療制度，體現不同醫學體系的專業價值與照護功能。中藥與西藥在理論基礎、實務應用與歷史傳承上本為截然不同的專業體系，因此，「中西藥分業，擇一執業」是對專業的尊重，也是建立安全與多元藥事服務體系的關鍵。

另一訴求為比照中國、南韓模式，建立中藥專業完整教育與執照制度。現行制度長期缺乏中藥教育與考照體系，導致數千家中藥業者陷入「無門合法」的困境。謝慶堂說，公會提出二項具體政策建議，包括建立中藥業教育制度、落實國家考試制度，提供中藥學系的新生與從業者合法教育管道，是政府當務之急。

中藥商業同業公會全聯會呼籲，中藥業具獨立專業性，政府與社會應正視中藥體系獨立發展的急迫性，借鏡中國與韓國對其本土傳統醫藥的制度性支持，停止將中藥納入西藥管理框架之中，避免造成外行壟斷與扼殺中藥產業，進而危及中藥供應鏈與用藥安全。

衛福部 中醫 中藥

延伸閱讀

新冠疫情爆發憂中西藥混用 藥師全聯會帶「鸚鵡」陳抗

影／藥師公會第五度前往衛福部抗爭 捍衛中藥用藥安全

藥局興起文青風 仿古設計賣中藥 藥師把關確保安全

不滿「誰都能賣中藥」 藥師上凱道抗議：撤回解釋令

相關新聞

懶人包／新冠疫情捲土重來！恐逾20萬確診 口罩這樣戴降染疫率

新冠疫情來勢洶洶，疾管署今天上修新冠疫情高峰的確診人數，單周就醫人次恐達20萬人次，疾管署發言人羅一鈞今特別呼籲，民眾應...

過期快篩能用嗎？羅一鈞解答：若出現一狀況就不建議

新冠疫情再起，部分民眾跑了多家藥局卻買不到快篩試劑，手邊若有過期快篩試劑能否先應急使用？疾管署發言人羅一鈞解答，根據臨床...

午後雷雨來了！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午14時25時針對7縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

8旬翁吃了一口粽子就進了ICU 醫：健口操降肌少、失智

隨超高齡社會來臨，肌少症人口增加，但多數人僅注意四肢肌肉量，卻疏忽口腔也會有肌少症，且口腔肌少症影響更劇。85歲李爺爺吃...

發錢了！TPASS 2.0回饋金破1000萬元 6.9萬人還沒領

交通部今年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，累計回饋金額已高達1147.5萬元，登錄人數也超過20.5萬人，1...

520交通成果發表 交長陳世凱：加速離島建設、落實均衡台灣

交通部長陳世凱27日指出，交通政策的核心是為全民打造安全、便捷、永續的移動環境，不論是偏鄉離島、都市社區，抑或高齡與弱勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。