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明鋒面接近！周四小心豪雨突襲 端午連假天氣「前濕後乾」大翻轉

中央社／ 台北27日電
天氣示意圖。圖／AI生成
天氣示意圖。圖／AI生成

氣象署今天表示，明天午後鋒面接近，西半部山區、東北部防局部大雨；29日雨勢最明顯，全台有雨，西半部可能有局部豪雨，氣溫偏涼；端午連假水氣減少，各地轉熱。

中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，宜蘭地區今晚至明晨可能會有較大雨勢；明天上半天北部、東半部、恆春半島上午可能有短暫陣雨；午後鋒面接近，西半部陸續轉為有短暫陣雨或雷雨，西半部山區、東北部地區可能有局部大雨。

李名翔表示，29日鋒面通過，是未來一週雨勢最顯著的一天，各地都有陣雨或雷雨、且有大雨發生的機率，特別提醒西半部地區可能有局部豪雨發生。

李名翔指出，端午連假首日（30日）鋒面移至巴士海峽，南部、花東、中南部山區可能還有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨後多雲；31日、6月1日水氣再減少，轉偏東風至東南風，花東、恆春半島短暫陣雨，午後各山區可能有短暫雷陣雨。

李名翔說，6月2、3日轉偏西南風，南部、東南部會有短暫陣雨，午後各山區有雷陣雨；其中6月3日中部山區整天會有不定時的短暫陣雨；目前預測6月4日左右可能有另一波鋒面接近，但各國預測仍有分歧，需再觀察。

溫度方面，李名翔提到，明天上半天氣溫與今天類似，午後隨著降雨會略為降溫。29日鋒面影響及東北季風增強、30日仍受東北季風影響，氣溫轉涼，北部高溫約25、26度，中部約28度，南部仍在30度上下；低溫部分中部以北約20至22度，南部約22至24度。

李名翔說，31日東北季風減弱，北部高溫可回升至29、30度，中部以北低溫也會上升至23、24度；預估高溫偏熱的天氣會持續至下週。

李名翔提醒，今晚起至明天下午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣局部空曠地區可能會有較強陣風；29日及6月2、3日台東地區可能有焚風。

高溫 鋒面 東北季風

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