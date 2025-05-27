疫情再次蔓延 新冠快篩過期還能用嗎？醫生用3點解答

新冠肺炎又捲土重來，疾管署今（27）日上修新冠疫情高峰的確診人數，單周就醫達20萬人，也讓民眾趕緊搶購快篩，還有人使用以前買的快篩。而小兒科林哲民醫師提醒「過期的快篩」會影響準確度，「最簡單的判斷就是看第一條C線（control）是否有成功顯示」。

林哲民醫師在臉書表示，他並不強烈建議病人「一定要檢驗出新冠肺炎」，因為給予的藥物，不會因為檢驗結果而有差異，但還是建議家中有年長老人、其他重症高風險族群，可以自行在家快篩，也許可以及早加強隔離，避免傳染給他們。

另外針對過期的快篩還能使用嗎？他指出，官方答案是不建議使用，但還是可以嘗試檢測看看，判讀的時候注意3項重點：

1.第一條線C線（control）沒顯示，就代表結果不可信，即使T線顯示，也不是確診。

2.如果快篩陰性，因為過期偽陰性的機率增加，不一定是沒確診，無法全信。

3.如果快篩結果陽性（兩條線），有很高的機率確診，也可以考慮去尋找沒過期的快篩再篩檢一次。

此外，林哲民醫師提醒，近期「狂咳嗽、聲音沙啞、喉嚨痛有濃痰的病人」比例很高，不見得是確診新冠肺炎，很可能是疾管署統計這周呼吸道傳染病第一名的副流感病毒。

疾管署發言人羅一鈞表示，近期疫情上升快速，預估高峰在6月底至7月初，單周就診恐達到15-20萬人次，視端午連假後的就診人數為判斷後續疫情高低的關鍵，他也特別提醒「搭大眾運輸工具或到人潮聚集的室內場所，應該自主配戴口罩」。