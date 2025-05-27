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本土新冠主流株異於國際 專家：應評估疫苗對各變異株效力

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
變異株檢出趨勢圖。圖／疾管署提供
變異株檢出趨勢圖。圖／疾管署提供

新冠疫情近期進入流行期，根據疾管署監測，本土變異株以NB.1.8.1為主；國際間則以LP.8.1為主。中研院生醫轉譯中心新興傳染病研究中心執行長、長庚大學講座教授施信如指出，台灣沒有疫苗生產廠商，但國內絕對有能力可以評估疫苗對不同病毒株的效力。

根疾管署統計，近四周本土、境外移入的新冠變異株都以「NB.1.8.1」為主，各占總數的41%、56％，其餘則有檢出XEC、JN.1、LP.8.1、KP.3.1.1等變異株，台灣以及中國大陸、香港現在流行變異株都是以NB.1.8.1為最多。

施信如說，不論是LP.8.1還是NB.1.8.1都是JN.1的衍生株，彼此都有一定相似度，疾管署現在提供接種的疫苗株為「JN.1」，但JN.1新冠疫苗，對於LP.8.1以及NB.1.8.1這兩種變異株具有交叉保護力。

然而，今年度新冠疫苗選株尚未出爐，依往例世界衛生組織（WHO）會提出疫苗株的選擇建議，部分國家地區會依照當地狀況挑選疫苗株，施信如推測，今年的新冠疫苗株應該會更換，不再會是「JN.1」。

施信如指出，我國並沒有新冠疫苗生產廠商，因此疫苗選擇仍仰賴國際疫苗廠的製造、供應。但我國可以針對疫苗對不同流行病毒株保護力研究，比較抗體中和結果，評估是否有保護力差異。

施信如表示，目前觀察我國主流變異株以NB.1.8.1屬於合理變異範圍，目前沒有觀察毒性明顯增加，抗原也僅有局部改變，可能影響病毒與受體的結合位置，但尚無明確實驗數據證實其對臨床症狀造成影響。

變異株 疾管署 新冠疫苗

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