回響／環境部等三部會聯手 4對策杜絕營建廢棄物濫倒

本報陽光行動「國破山河廢」去年底揭露全台營建廢棄物濫倒亂象。環境部今與法務部、內政部攜手縣市政府代表舉辦記者會，從土方去化到全流向管理祭出解方，拓增營建剩餘土石方去化處、全程科技監控掌握流向，從現行3漏洞補起來。環境部也將修正「廢棄物清理法」，最高刑責從5年提高至7年，涉及組織犯罪的主謀最低刑度3年以上，可能不得緩刑。

環境部、內政部從去年12月起，歷經4次雙次長會議提出「拓增土方最終場所去處」、「統一土方及廢棄物管理強度」、「建置智慧圍籬」及「精進法規制度」等四大對策，並逐一拜訪直轄市，透過地方政府成立「營建產出物跨局處推動平台」。

法務部長鄭銘謙說，透過環檢警合作，2022至2024年濫倒營建廢棄物及土石方破獲案件從15件成長至45件，成長3倍，近6年環境犯罪起訴1萬8899人、查扣犯罪所得25億5954萬元，法務部會持續打擊犯罪。

內政部長劉世芳指出，營建土石方年均產出量4357萬方，其中不具經濟價值為500萬方，營建土石方產出量從2015年到2024年產出量成長75%，若以國際標準泳池體積計算，等同兩萬座游泳池。

她說，內政部盤點17處包括重大區段徵收計畫、商港及工業區填海造陸、掩埋型土資場，預估去化量1億5110萬方，同時盤點出2321處國有地、80處開發區，提供清冊給各縣市政府評估設置公有土資場或土方銀行，讓營建廢棄土石方都有地方可以去。

環境部長彭啓明表示，過去因兩邊申報制度不同，產生3項漏洞，包括未確實分類，直接當作剩餘土方申報，也沒有GPS掌握清運去向，餘土採紙本申報未能追蹤最終去化，未來全流向、科技監控，每一輛清運車加裝GPS，營建工地、土資場及最終去化地點進出須用電子聯單申報。

針對不法業者則強化智慧圍籬功能，爭取4年23.5億元預算，擴大布建車牌辨識 及e-Tag系統共1200處，整合營建剩餘土石方流向資料庫、營建廢棄物流向資料庫及其他既有監視資源。

彭啓明說，環境部也將修正廢清法，加重刑罰，將違反廢棄物清理法刑責自5年提升至7年，涉及組織犯罪主謀最低刑度3年以上，可能不得緩刑，罰金也從1500萬提高到2000萬元，並提前啟動債權保全。

彭啓明說，這次打破部會權責壁壘，從去化到管理找解方，試圖解決30年老問題，唯有中央地方齊力推動，才能解決非法棄置問題。後續環境部將著手修正「廢棄物管理及資源化行動方案」、內政部也著手修正「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」。