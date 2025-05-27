不只新冠！台中流感增6死7重症 醫曝：這行為最可怕

近日新冠疫情升溫，台中快篩試劑一劑難求。根據疾管署資料顯示，台中上周（5月18日至24日）新增12例新冠重症住院個案，另流感新增7例重症、6例死亡個案。醫師呼籲，有呼吸道症狀者出入公共場合務必戴口罩，「一堆人咳嗽卻不戴口罩，猶如行走的瘟神。」

根據疾管署資料顯示，台中市上周類流感門診1萬8487人次，急診就醫1213人次，皆高於去年同期。上周新增7例流感併發重症個案，年齡從40多歲至90歲不等；台中新增6例流感死亡個案，年齡則為60多歲至90多歲；新冠上周新增12例重症住院個案。此外，學校與護理之家也通報多起群聚事件，流感有9校、1機構，新冠則有2學、2機構。

中華民國防疫醫學會理事長王任賢指出，新冠病毒已趨近流感化，多數人只需依症狀治療便可痊癒，最擔心的是從未感染過、免疫力低下的「天選之人」。

台中市開業醫師施勝桓說，近日前來就診的感冒、發燒等呼吸道症狀患者中，有一半篩不出A型或B型流感，幾乎都是感染新冠，都是一家、一家的來；新冠的症狀以喉嚨痛、倦怠，微燒，有的聲音沙啞、咳等；由於現在快篩劑難買，沒有快篩不能對長者等開立口服抗病毒藥物，因此他跑了好幾家藥局才買到。

一名市民反映，職場上常有久咳不癒、重複感冒的情況，詢問下得知，原來家長症狀才稍緩解，又被家中上學的孩子傳染，加上天氣炎熱，咳嗽也不戴口罩，猶如行走的瘟神。

施勝桓建議，民眾應落實有呼吸道症狀出入公共場合務必戴口罩，不只是保護自己，更是保護身邊高齡者、有慢性病等免疫力較弱的親友。