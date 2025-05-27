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新冠肺炎疫情升溫 「3類族群」重症風險高最容易併發症

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
快篩情境示意圖。圖／Ingimage
快篩情境示意圖。圖／Ingimage

新冠肺炎疫情升溫，若感染恐導致併發症的高風險對象包含65歲以上、孕產婦或具慢性病史者，高雄市衛生局今天提醒，3族群若有疑似症狀，應盡速由醫師評估使用醫用快篩，重症風險者可使用公費抗病毒藥物，以降低併發症或死亡風險。

衛生局表示，近期新冠及流感疫情居高不下，高風險族群若懷疑染疫，應盡速就醫，由醫師評估是否使用醫用快篩，或及早診治開立口服公費抗病毒藥物，降低併發症或死亡風險。

具重症風險因子包括年齡大於65歲、氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、慢性肺疾病、慢性肝病、結核病、失能、心血管疾病、精神疾病、失智症、BMI大於30、懷孕或產後6週內、影響免疫功能疾病者，均符合健保新冠快篩及公費抗病毒藥物給付。

衛生局表示，接種疫苗為預防新冠重症最有效方法，凡年滿6個月以上且尚未接種者，請盡早施打第1劑；已接種1劑且距上次接種已超過180天65歲以上長者、55至64歲原住民及免疫不全者，應及時接種第2劑，以提升免疫保護力。

衛生局說，目前126家合約醫療院快篩、疫苗及公費抗病毒藥物量能充足，若民眾出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失等COVID-19症狀，盡早就醫。

高雄市126家醫療院所「醫用快篩」及公費抗病毒藥物量能充足。圖／衛生局提供
高雄市126家醫療院所「醫用快篩」及公費抗病毒藥物量能充足。圖／衛生局提供

衛生局 新冠肺炎 快篩

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