發錢了！TPASS 2.0回饋金破1000萬元 6.9萬人還沒領

交通部今年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，累計回饋金額已高達1147.5萬元，登錄人數也超過20.5萬人，14.1萬人可領錢，還有6.9萬人還沒領。此外，4月回饋金475.7萬元，約5.5萬人可領錢，平均每張卡回饋82元，搭乘次數超過31次，平均可回饋210元。

根據交通部公路局統計，截至今年5月19日止，已有逾20.5萬人完成記名登錄，並累計14.1萬張電子票證達成回饋條件，回饋金額累計達1147.5萬元。

公路局表示，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋自今年2月開始累計搭乘紀錄迄今，達成回饋條件票卡數及回饋金額均持續成長。

公路局進一步指出，今年4月份約有5.5萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件，比2月成長53.7%，共有3.2萬張電子票證達成基本客運回饋條件、4萬張電子票證達成軌道加碼回饋條件，其中包含約1.6萬張電子票證同時達成客運及軌道回饋條件。

此外，今年4月份回饋金額達475.7萬元，比2月回饋金額增加99.7%，平均每張票卡回饋金額約82元；若以使用市區公車及公路客運31次以上的票卡計算，平均每張票卡回饋達210元。

公路局表示，今年1月到4月TPASS行政院通勤月票平均每月仍有67萬人加值購買，比去年同期成長5.9%，顯示在TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋推出之後，有更多民眾受惠於TPASS政策。

交通部長陳世凱表示，TPASS政策目前服務11.08億人次，顯示民眾相當依賴，並再推出TPASS 2.0，公共運輸運量提升2成，鼓勵民眾盡量不要用私人運具，讓交通更安全，未來朝向淨零碳排也更容易達成。

公路局提醒，今年2月、3月份還有6.9萬張達成回饋條件的電子票證尚未領取回饋金，呼籲還沒完成領取回饋金的民眾，在各月份回饋金開放領取日起1年內，持符合回饋條件的電子票證，到四大超商由店員協助或台北捷運各場站內的悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金；另4月份回饋金已於5月25日開始領取，提醒民眾領取。