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端午連假國5易塞時段出爐 行車時間恐增7倍

中央社／ 台北27日電
宜蘭是國內旅遊熱門景點之一，端午連假將至，交通部高速公路局提醒民眾留意國5易壅塞時段，車速可能低於每小時40公里。聯合報系資料照
宜蘭是國內旅遊熱門景點之一，端午連假將至，交通部高速公路局提醒民眾留意國5易壅塞時段，車速可能低於每小時40公里。聯合報系資料照

宜蘭是國內旅遊熱門景點之一，端午連假將至，交通部高速公路局今天提醒民眾留意國5易壅塞時段，車速可能低於每小時40公里，行車時間（含匝道排隊等候）預估為平常5至7倍。

5月30日至6月1日為端午節連假，高公局今天發布新聞稿表示，若連假期間天氣放晴，國5將出現往宜蘭的旅遊車潮，尖峰時段可能發生壅塞回堵。

高公局依大數據資料研判國5易壅塞時段，包括29日上午9時至晚間12時、30日上午5時至下午4時、31日上午6時至下午3時的南向南港系統至頭城，31日上午11時至晚間12時、6月1日上午9時至晚間10時的北向宜蘭至坪林路段。

高公局指出，國5易壅塞時段車速可能低於每小時40公里，行車時間（含匝道排隊等候）預估為平常5至7倍，呼籲用路人可改駛替代道路，南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線，以避開大量車潮。

高公局表示，規劃端午連假國5實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及多項大客車優先通行措施，預估搭乘大客車往返北宜，可較自行開車節省30分鐘以上，呼籲民眾多搭乘大客車及台鐵等大眾運輸，或改走替代道路。

高公局 連假 宜蘭 國道

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