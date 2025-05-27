懶人包／新冠疫情捲土重來！恐逾20萬確診 口罩這樣戴降染疫率

新冠疫情來勢洶洶，疾管署今天上修新冠疫情高峰的確診人數，單周就醫人次恐達20萬人次，疾管署發言人羅一鈞今特別呼籲，民眾應從即起，在人潮擁擠處應自主佩戴口罩，降低染疫機率。聯合報整理此次新冠疫情7大QA，幫助國人快速了解此次疫情。

Q1：目前台灣新冠疫情狀況如何？是否已進入高峰？

A1：新冠就診人數已連續七周上升，5月18日到24日的門急診就診人次達4萬1402人次，較前一周增加113%，也高於去年同期的2萬3555人次。

疾管署預估疫情高峰將延後至6月底至7月初，單周就診人數可能達15至20萬人。

Q2：哪些情況下民眾建議自主佩戴口罩？

A2：

一般民眾

1.進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構。

2.搭乘大眾運輸工具或至人潮聚集的室內場所， 特別是年長或有慢性病者。

有發燒或呼吸道症狀民眾

建議外出時戴口罩（直到症狀緩解後5天內），並盡量在家休息，避免不必要的外出。

Q3：目前國內外流行的新冠變異株有哪些？

A3：台灣的主流變異株為NB.1.8.1，此株在中國大陸與香港也為主流病毒株。

全球新冠陽性率呈上升趨勢，流行變異株以LP.8.1占比最高，亞洲地區如中國、泰國與香港疫情也處於上升階段。

Ａ4：

第一劑：所有出生滿6個月以上的民眾皆可接種。

第二劑（自2025年4月8日起）：限以下族群接種，且需與第一劑間隔至少6個月（180天）：

1.65歲以上長者

2.55-64歲原住民

3.出生滿6個月以上，具免疫不全或免疫力低下者，例如接受免疫抑制治療的癌症患者、器官或幹細胞移植者、洗腎患者、HIV感染者、化療/放療者等。

Q5：目前新冠疫苗與藥物的供應情況如何？

A5：新冠疫苗目前仍有312.8萬劑庫存。新冠治療藥物庫存充足，瑞德西韋有20.4萬劑、倍拉維45.8萬人份、莫納皮拉韋9905人份、舒冠效（XOCOVA）5000人份。

Q6：國內還有新冠快篩試劑嗎？

A6：新冠疫情升溫，快篩需求大增，導致部分地區出現短暫缺貨。食藥署已督促廠商加速生產，近期家用快篩預估生產量如下：

5月25日至31日：46萬劑 6月1日至7日：62萬劑，累計108萬劑 6月8日至14日：61萬劑，當周累計169萬劑

Q7：目前新冠疫情嚴峻，民眾出現哪些症狀應特別警覺並立即就醫？

A7：根疾管署監測，此波新冠疫情來勢洶洶，預估將延燒至7月底。

若民眾出現以下7大重症警示症狀，應立即就醫：

1.喘或呼吸困難 2.持續胸痛或胸悶 3.意識不清 4.皮膚、嘴唇或指甲床發青 5.無法進食、喝水或服藥 6.過去24小時無尿或尿量顯著減少 7.收縮壓低於90mmHg 或無發燒下心跳大於每分鐘100次

65歲以上長者、孕產婦、慢性病患者等高風險族群，感染後較易出現併發症，應提高警覺、及早辨識症狀並就醫。