快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

過期快篩能用嗎？羅一鈞解答：若出現一狀況就不建議

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
近期新冠疫情再起，手邊若有過期快篩試劑能否應急使用？疾管署發言人羅一鈞解答，根據臨床觀察，染疫者使用快篩驗出陽性比率很高，但過期快篩容易出現偽陰性，若有症狀，不能掉以輕心。聯合報系資料照
近期新冠疫情再起，手邊若有過期快篩試劑能否應急使用？疾管署發言人羅一鈞解答，根據臨床觀察，染疫者使用快篩驗出陽性比率很高，但過期快篩容易出現偽陰性，若有症狀，不能掉以輕心。聯合報系資料照

新冠疫情再起，部分民眾跑了多家藥局卻買不到快篩試劑，手邊若有過期快篩試劑能否先應急使用？疾管署發言人羅一鈞解答，根據臨床觀察，染疫者使用快篩試劑驗出陽性比率很高，但也必須注意過期快篩出現偽陰性的機率較高，如有相關症狀，此時即使是陰性，也不能掉以輕心。

羅一鈞坦言，以官方立場，很難呼籲民眾使用過期快篩，但根據臨床藥師第一線觀察，如果出現新冠典型症狀，就算使用過期的快篩試劑，檢驗後呈現「兩條線」（陽性）的比率還是很多，也是醫師採認可參考開藥的依據。但若檢驗出「陰性」，就必須再評估，因為較可能出現「偽陰性」。

羅一鈞指出，我國對於快篩試劑的效期規定嚴格，快篩試劑生產後一年半至兩年就是屆效，但美國等國家已經把效期展延到兩至三年。他也提醒，快篩有C、T兩條線的檢驗，如果C線沒有出現任何線，就代表快篩品質有問題了。

此波新冠疫情上升快速，連帶快篩缺貨，食藥署緊盯業者調整產能，本周預計生產量為46萬劑，下周業者提報家用快篩生產量62萬劑、累計生產量108萬劑。6日8至6月14日，業者提報家用快篩生產量61萬劑、當周累積生產量為169萬劑。

羅一鈞 疫情 快篩試劑

延伸閱讀

疾管署擬擴大公費疫苗 加強型流感、輪狀、肺鏈列優先

新冠、流感怎區分？醫：都會肌肉痠痛 新冠有一症狀不同

這波新冠太兇！連「天選之人」都中鏢 醫師：別再鐵齒了

疾管署發言人羅一鈞：COVID-19急又猛 高峰單週就診人次上看10萬

相關新聞

新冠再攀高桃園確診倍增 部桃：防重症注意7天「免疫風暴期」

桃園市衛生局表示，依據疾管署的統計新冠門診第21周（5月18至24日），新冠門急診就診人次全國為4萬507人次，高於去年...

籲自主戴口罩！ 新冠人數激增 疫情高峰預估20萬人確診

新冠就診數量已經連續七周上周，疾管署預估高峰延後報到，預計在6月底至7月初達到高峰，今天上修高峰就診人數恐達到20萬人。...

午後雷雨來了！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午14時25時針對7縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

疾管署擬擴大公費疫苗 加強型流感、輪狀、肺鏈列優先

疾管署日前討論長者加強型流感疫苗、幼兒輪狀疫苗，及長者肺炎鏈球菌疫苗等，是否採公費擴大接種。疾管署發言人羅一鈞指出，這三...

新冠疫情升溫 「口罩工廠狂加班」 鄉民哀嘆連快篩都買嘸

台灣新冠肺炎疫情升溫，不少民眾反映近期買不到快篩試劑。對此，一名網友分享，這波疫情來勢洶洶，身邊有朋友在食藥署上班...

西南季風到！鄭明典示警：猛烈大雨變更大

中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，西南季風入南海。時間點算很明確了，28到29日之間，西南季風在南海建立起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。