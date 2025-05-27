過期快篩能用嗎？羅一鈞解答：若出現一狀況就不建議

新冠疫情再起，部分民眾跑了多家藥局卻買不到快篩試劑，手邊若有過期快篩試劑能否先應急使用？疾管署發言人羅一鈞解答，根據臨床觀察，染疫者使用快篩試劑驗出陽性比率很高，但也必須注意過期快篩出現偽陰性的機率較高，如有相關症狀，此時即使是陰性，也不能掉以輕心。

羅一鈞坦言，以官方立場，很難呼籲民眾使用過期快篩，但根據臨床藥師第一線觀察，如果出現新冠典型症狀，就算使用過期的快篩試劑，檢驗後呈現「兩條線」（陽性）的比率還是很多，也是醫師採認可參考開藥的依據。但若檢驗出「陰性」，就必須再評估，因為較可能出現「偽陰性」。

羅一鈞指出，我國對於快篩試劑的效期規定嚴格，快篩試劑生產後一年半至兩年就是屆效，但美國等國家已經把效期展延到兩至三年。他也提醒，快篩有C、T兩條線的檢驗，如果C線沒有出現任何線，就代表快篩品質有問題了。

此波新冠疫情上升快速，連帶快篩缺貨，食藥署緊盯業者調整產能，本周預計生產量為46萬劑，下周業者提報家用快篩生產量62萬劑、累計生產量108萬劑。6日8至6月14日，業者提報家用快篩生產量61萬劑、當周累積生產量為169萬劑。