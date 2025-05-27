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阿里山獲雜誌推薦必訪秘境 賓館推住房優惠 搭火車台日雙鐵遊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山今年5月以祝山日出、雲海美景與百年森林鐵路，再次入選國家地理雜誌推薦此生必訪秘境，圖為祝山車站。圖／阿里山賓館提供、取自阿里山林業鐵路及文化資產管理處臉書
阿里山今年5月以祝山日出、雲海美景與百年森林鐵路，再次入選國家地理雜誌推薦此生必訪秘境，圖為祝山車站。圖／阿里山賓館提供、取自阿里山林業鐵路及文化資產管理處臉書

阿里山今年5月以祝山日出、雲海美景與百年森林鐵路，再次入選國家地理雜誌推薦此生必訪秘境。阿里山賓館推限量住房專案快閃優惠，6月1日起～15日止，入住指定房型連續2晚享第2晚5折優惠；另購買園區內小火車周遊2日券，於今年11月30日前，可兌換日本黑部峽谷鐵道來回車票。

阿里山賓館表示，林業鐵路自去年7月全線復駛後，漫遊車站周邊景點，探索人文生態的深度遊程正夯，阿里山賓館坐擁夕陽、雲海、森林環繞的絕美景觀，也可就近至園區內支線的神木、祝山、沼平車站搭乘火車。

阿里山火車和日本富山今年初都登上2025《紐約時報》的全球52個必遊景點，黑部峽谷鐵道也是林鐵締結12年的姊妹鐵道，即日起至11月30日止，遊客持台灣護照和購買阿里山林鐵「遊樂區內支線周遊2日券」，就能免費兌換「黑部峽谷宇奈月－貓又」路線的車票。

阿里山賓館推出3天2夜限定住房專案快閃優惠，6月1日～15日止，入住指定房型連續2晚即享第2晚5折。另一個限量住房專案「媽咪的森林藝術之旅」，加贈萬元高CP值優惠倒數計時至5月29日止。

阿里山今年5月以祝山日出、雲海美景與百年森林鐵路，再次入選國家地理雜誌推薦此生必訪秘境，圖為夕陽美景。圖／阿里山賓館提供
阿里山今年5月以祝山日出、雲海美景與百年森林鐵路，再次入選國家地理雜誌推薦此生必訪秘境，圖為夕陽美景。圖／阿里山賓館提供
阿里山賓館順勢推出推限量住房專案快閃優惠。圖／阿里山賓館提供
阿里山賓館順勢推出推限量住房專案快閃優惠。圖／阿里山賓館提供
阿里山今年5月以祝山日出、雲海美景與百年森林鐵路，再次入選國家地理雜誌推薦此生必訪秘境，圖為阿里山雲頂曙光。圖／阿里山賓館提供
阿里山今年5月以祝山日出、雲海美景與百年森林鐵路，再次入選國家地理雜誌推薦此生必訪秘境，圖為阿里山雲頂曙光。圖／阿里山賓館提供

阿里山 鐵道 火車

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