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疾管署擬擴大公費疫苗 加強型流感、輪狀、肺鏈列優先

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
長者加強型流感疫苗、幼兒輪狀疫苗，以及長者肺炎鏈球菌疫苗皆列為疾管署新疫苗政策優先項目。示意圖。本報資料照片
長者加強型流感疫苗、幼兒輪狀疫苗，以及長者肺炎鏈球菌疫苗皆列為疾管署新疫苗政策優先項目。示意圖。本報資料照片

疾管署日前討論長者加強型流感疫苗、幼兒輪狀疫苗，及長者肺炎鏈球菌疫苗等，是否採公費擴大接種。疾管署發言人羅一鈞指出，這三類疫苗皆已被列為後續擴大接種優先項目，接續將爭取經費，但目前尚未有具體時程表。

台灣現行提供的公費流感疫苗為不含佐劑的流感疫苗，主要提供的對象為65歲以上的長者、幼兒等11類高風險對象。

羅一鈞說，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）3月27日召開專家會議，依現有文獻顯示，含佐劑流感疫苗或高劑量流感疫苗保護力，相較於傳統標準劑量流感疫苗，對於65歲以上長者具有更佳的保護力；再者，疾管署去年已委託財團法人醫藥品查驗中心，研究評估含佐劑流感疫苗、高劑量流感疫苗給65歲以上長者接種，是否符合成本效益，ACIP的專家認為符合成本效益，將由疾管署綜合評估後，列為規畫推動新疫苗政策的優先項目。

羅一鈞表示，會議中也決議幼兒輪狀病毒疫苗列為「新疫苗政策優先項目」，同時決議針對65歲以上長者及侵襲性肺炎鏈球菌感染高風險對象的公費接種疫苗，將轉換為20價或21價新型疫苗。

羅一鈞說，由於會議共有三種疫苗，經專家會議建議為新疫苗政策的優先項目，且都有成本效益，接下來將進行綜合評估後，積極爭取經費，目前尚無時間表。

羅一鈞 疾管署 流感疫苗

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