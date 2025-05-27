快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

TPASS 2.0登錄逾20萬人 回饋金額突破1,000萬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部於2025年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
交通部於2025年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

為擴大TPASS政策嘉惠範圍及鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部於2025年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，目前(至2025年5月19日止)已有超過20.5萬人完成記名登錄，並已累計14.1萬張電子票證達成回饋條件，回饋金額累計達到1,147.5萬元。

公路局表示，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋自2025年2月開始累計搭乘紀錄迄今，達成回饋條件票卡數及回饋金額均持續成長，經公路局統計，2025年4月份約有5.5萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件(較2月份成長53.7%)，共有3.2萬張電子票證達成基本客運回饋(市區公車/公路客運)條件、4.0萬張電子票證達成軌道加碼回饋(臺鐵、臺北捷運或新北捷運)條件，其中包含約1.6萬張電子票證同時達成客運及軌道回饋條件；4月份回饋金額達475.7萬元，平均每張票卡回饋金額約82元；若以使用市區公車及公路客運31次以上之票卡計算，平均每張票卡回饋達210元，搭乘越多，享有回饋金額越多。

公路局表示，另外，2025年2~3月份還有6.9萬張達成回饋條件之電子票證尚未領取回饋金，公路局也特別呼籲還沒完成領取回饋金的民眾，在各月份回饋金開放領取日起1年內，持符合回饋條件之電子票證至四大超商由店員協助或臺北捷運各場站內之悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金，避免影響使用權益；2025年4月份回饋金亦已於5月25日開始領取，該局也歡迎符合回饋條件之民眾踴躍領取。

最後，公路局也說明，今年1~4月份TPASS行政院通勤月票平均每月67萬人加值購買，亦較去年同期成長5.9%，顯示在TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋推出之後，已有更多民眾受惠於TPASS政策，該局也邀請民眾共同響應，一起用行動來支持公共運輸，共同為節能減碳盡一份心力。

捷運 客運

延伸閱讀

回響／僑外生補客運駕駛人力？交長陳世凱改口：本國人優先

台灣有隱形冠軍能解公車司機荒 無奈法規未鬆綁

政院大砍地方補助款 她憂TPASS錢只到年底、2捷運補助出問題

信義開發拿下捷運土城樹林線「LG16站出入口A、B捷運開發案」最優申請人

相關新聞

過期快篩能用嗎？羅一鈞解答：若出現一狀況就不建議

新冠疫情再起，部分民眾跑了多家藥局卻買不到快篩試劑，手邊若有過期快篩試劑能否先應急使用？疾管署發言人羅一鈞解答，根據臨床...

新冠再攀高桃園確診倍增 部桃：防重症注意7天「免疫風暴期」

桃園市衛生局表示，依據疾管署的統計新冠門診第21周（5月18至24日），新冠門急診就診人次全國為4萬507人次，高於去年...

籲自主戴口罩！ 新冠人數激增 疫情高峰預估20萬人確診

新冠就診數量已經連續七周上周，疾管署預估高峰延後報到，預計在6月底至7月初達到高峰，今天上修高峰就診人數恐達到20萬人。...

午後雷雨來了！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午14時25時針對7縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

疾管署擬擴大公費疫苗 加強型流感、輪狀、肺鏈列優先

疾管署日前討論長者加強型流感疫苗、幼兒輪狀疫苗，及長者肺炎鏈球菌疫苗等，是否採公費擴大接種。疾管署發言人羅一鈞指出，這三...

新冠疫情升溫 「口罩工廠狂加班」 鄉民哀嘆連快篩都買嘸

台灣新冠肺炎疫情升溫，不少民眾反映近期買不到快篩試劑。對此，一名網友分享，這波疫情來勢洶洶，身邊有朋友在食藥署上班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。