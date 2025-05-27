TPASS 2.0登錄逾20萬人 回饋金額突破1,000萬

為擴大TPASS政策嘉惠範圍及鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部於2025年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，目前(至2025年5月19日止)已有超過20.5萬人完成記名登錄，並已累計14.1萬張電子票證達成回饋條件，回饋金額累計達到1,147.5萬元。

公路局表示，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋自2025年2月開始累計搭乘紀錄迄今，達成回饋條件票卡數及回饋金額均持續成長，經公路局統計，2025年4月份約有5.5萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件(較2月份成長53.7%)，共有3.2萬張電子票證達成基本客運回饋(市區公車/公路客運)條件、4.0萬張電子票證達成軌道加碼回饋(臺鐵、臺北捷運或新北捷運)條件，其中包含約1.6萬張電子票證同時達成客運及軌道回饋條件；4月份回饋金額達475.7萬元，平均每張票卡回饋金額約82元；若以使用市區公車及公路客運31次以上之票卡計算，平均每張票卡回饋達210元，搭乘越多，享有回饋金額越多。

公路局表示，另外，2025年2~3月份還有6.9萬張達成回饋條件之電子票證尚未領取回饋金，公路局也特別呼籲還沒完成領取回饋金的民眾，在各月份回饋金開放領取日起1年內，持符合回饋條件之電子票證至四大超商由店員協助或臺北捷運各場站內之悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金，避免影響使用權益；2025年4月份回饋金亦已於5月25日開始領取，該局也歡迎符合回饋條件之民眾踴躍領取。

最後，公路局也說明，今年1~4月份TPASS行政院通勤月票平均每月67萬人加值購買，亦較去年同期成長5.9%，顯示在TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋推出之後，已有更多民眾受惠於TPASS政策，該局也邀請民眾共同響應，一起用行動來支持公共運輸，共同為節能減碳盡一份心力。