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僅一成上市櫃公司承諾淨零 環團批轉嫁碳排成本給大眾

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環團表示，台灣1829家上市櫃公司中，於金管會ESG數位平台上自行申報並承諾淨零的企業有181家，僅占所有上市櫃公司的10％，整體的氣候行動仍表現不佳。圖／聯合報系資料照片
環團表示，台灣1829家上市櫃公司中，於金管會ESG數位平台上自行申報並承諾淨零的企業有181家，僅占所有上市櫃公司的10％，整體的氣候行動仍表現不佳。圖／聯合報系資料照片

環保團體今天召開記者會表示，國發會今年1月公布了2030年減碳新目標，由原先的24±1%強化至28±2%。然而台灣1829家上市櫃公司中，於金管會ESG數位平台上自行申報並承諾淨零的企業有181家，僅占所有上市櫃公司的10％，呼籲企業應訂出明確的減碳時程與轉型路徑，勿再把碳排成本轉嫁給社會大眾。

綠色公民行動聯盟與台灣氣候行動網絡（TCAN）研究中心於今日的記者會盤點台灣1829家上市櫃公司及排碳大戶的氣候績效，發現僅10%上市櫃公司承諾淨零，減碳積極度嚴重不足，且不少高排放企業也是用煤與汙染大戶。

綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸說，雖然10%申報並承諾淨零較2023年的7％稍有成長，仍有很大的努力空間。中期減碳目標的設定上，有8.8%的上市櫃公司（162家）已承諾2030年至2035年間的中期減量目標。而完全沒有填報資料、沒有具體減碳承諾或目標的企業則高達83.54%，較2023年盤點的70%更高。

台灣氣候行動網絡研究員林怡均指出，若仔細檢視同時受金管會與環境部規範的42家台灣石化業與33家半導體業碳排大戶，雖然當中有超過8成的企業公開承諾了2050淨零，且有7成以上的公司訂定了2030年中期減量目標，但有22家石化業者低於國家最初宣布的24%目標，而在規模持續擴大的半導體業，更是達到23家。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文呼籲，高碳排、高汙染的上市櫃公司，身為資本雄厚、具備技術研發能力的企業，更有條件啟動低碳轉型與汙染防制，應訂出明確的減碳時程與轉型路徑，汰換燃煤設備與老舊製程，不要再用汙染換利潤，把成本轉嫁給社會大眾。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯強調，政府既已提高2030中期減碳目標的設定，就應採取更積極措施，促使企業提出具體的階段性目標並落實減碳。此外，賴政府新發布的6大部門減碳行動計畫，應採取更積極的轉型政策來指引排碳大戶制定轉型計畫，並落實資訊揭露，讓全民共同參與監督，推動企業真正邁向淨零目標。

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