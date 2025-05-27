新冠再攀高桃園確診倍增 部桃：防重症注意7天「免疫風暴期」

桃園市衛生局表示，依據疾管署的統計新冠門診第21周（5月18至24日），新冠門急診就診人次全國為4萬507人次，高於去年同期2萬3555人次；桃園市新冠門急診就診人次為3042人，高於去年同期1,331人次，比較六都，本市新冠門急診就診人次為六都最低。

衛生局說明，自去年9月1日起，新冠併發重症全國累計833例，其中163例死亡，桃園市重症76例10例死亡。衛生局已經在官網上面公布可執行快篩的醫療院所，還有哪裡可以購買快篩試劑的藥局最新訊息。

衛福部桃園醫院感染管制室主任醫師陳正斌指出，這一陣子門診、急診新冠確診的病人確實比較多，他的門診會先評估決定要做新冠或流感的快篩，有些病人在家已經做了快篩。不過流感跟新冠在臨床上會有點難區別，流感的痠痛會比較明顯，其他像發燒、咳嗽、喉嚨痛甚至疲倦都有同樣的症狀，所以有些病人如果自己沒有做快篩的話，來門診會先做開快篩確認是流感或新冠，都會一起篩。

陳正斌表示，這一陣子新冠確診人數確實明顯增加，還不少喔，像今天早上門診就至少有3、4位確診，其實流感也還不少，增加很明顯，肯定超過10%，大人小孩都變多，是不是會快速往上增加，還要再觀察和精算，不過可以確定因為新冠住院、待床的人增加不少，包括流感、新冠重症尤其是老人家重症，大部分年輕人比較不會變成重症重，其他就是和前年新冠疫情期間一樣，現在因為新冠確診全家來門診的情形，像回到從前疫情期間，一家人都來門診，也有一些年輕人自己覺得症狀還好就不做快篩，可是症狀就像新冠。

至於新冠確診的病人要如何了解和預防避免變成重症？陳正斌表示，門診都會提供病人衛教，通常有新冠症狀的病人平均7到10天要注意是不是會成為重症，所以新冠最嚴重的時候不是一開始，反而是一個禮拜左右會出現俗稱的「免疫風暴期」，也就是發炎期，因為免疫的反應太強，會出現肺炎症狀，就是喘、胸悶，有些老人家可能會出現意識改變、虛弱、食慾下降爬不起來，通常就是那個時間俗稱免疫風暴期，如果家裡有血氧機，在沒有帶氧氣罩的情況下，測得的數值小於94，通常就是重症。

疾管署提醒，民眾如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚、嘴唇或指甲床發青、無法進食、喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓小於90mmHg，或無發燒之情形下心跳大於100次（每分鐘），請務必立刻就醫。

此外，65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，為感染新冠後可能導致併發症之高風險對象，如有疑似症狀請盡速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡的風險。