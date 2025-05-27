西南季風到！鄭明典示警：猛烈大雨變更大

中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，西南季風入南海。時間點算很明確了，28到29日之間，西南季風在南海建立起來。

5、6月是梅雨季，鄭明典之前指出，很多入梅條件都符合，只差西南季風未到。鄭明典今天指出，今年台灣附近北方系統偏南，所以南海的西南季風建立後，並沒有直接持續影響台灣，斷斷續續還是有東北風吹到台灣上空。不過，西南季風到，有西南季風支持的「大雨」，還是會比之前感覺很猛烈的大雨還要大。

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其上午表示，周四有一道鋒面通過，周三天氣不穩定、漸轉雨，周四大雨、豪雨，並有短延時強降雨、雷擊、強風，需留意返鄉交通。

劉宇其表示，今天深夜到明天水氣逐漸增多，北部最快深夜到明天清晨降雨逐漸增加，比較大降雨從明天下半天到入夜，隨著鋒面逐漸接近，水氣逐漸增多，各地降雨都會增加，中午過後山區及宜蘭地區雨勢比較大，等到入夜鋒面逐漸接近先從馬祖開始有局部雷陣雨。

劉宇其指出，周四清晨鋒面更加靠近之後，北部雨勢會明顯轉大，周四整天是鋒面逐漸南下過程，雨區逐漸由北而南逐步擴展，全台各地都容易出現雷陣雨，尤其西半部普遍有局部性豪雨出現，各地會有大雨，並有短延時強降雨、雷擊、強風。