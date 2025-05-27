腸病毒疫情連7周上升 羅一鈞示警疫情恐在端午節後反撲

腸病毒疫情目前雖處低點，但疾管署示警端午連假後疫情可能快速上升。疾管署發言人羅一鈞指出，以往5至6月為國內腸病毒流行季，但今年疫情反常仍處於低點，可能與去年秋冬腸病毒疫情持續較久，以及今年春季氣溫低於平均值有關。另，提醒民眾返鄉出遊應協助孩童加強落實肥皂勤洗手，以降低感染風險。

依據疾管署監測資料顯示，第21周（5月18日至5月24日）腸病毒門急診就診計4911人次，較前一周（4843人次）略升1.4%，近期疫情已連續7周呈緩升趨勢；目前仍處低點，距離流行期1萬1000人次尚有一段距離。

近四周實驗室監測顯示腸病毒以伊科病毒11型為多，其次為克沙奇A16型、克沙奇A2型及克沙奇A6型，亦檢出其他型別腸病毒。今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例（含3例死亡），分別感染伊科病毒11型3例及克沙奇B5型1例，其中2例為出生未滿1個月新生兒，籲請民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

由於連假出遊活動可能使疫情在端午後快速上升，且天氣漸熱仍有利於腸病毒活躍度，疾管署預估六月中下旬將進入腸病毒流行期，請家長和校園仍須注意防範腸病毒，端午出遊提醒小朋友勤洗手，並注意環境消毒。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

此外，兒童常出入公共場所業者應定期對於幼童常接觸物體表面進行消毒，須注意酒精對腸病毒之消毒效果有限，建議可使用濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）進行一般環境消毒，並注意環境通風，環境、器具等用消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，即可完成消毒。