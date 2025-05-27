1個月大嬰染新冠慘成重症 新冠疫情飆高羅一鈞估2原因

新冠疫情快速上升，上周新冠新增重症、死亡數雙雙寫下今年單周新高，並且出現今年最小重症案例。疾管署發言人羅一鈞指出，預計在六月中下旬到7月初會迎來高峰，本周端午連續假期將至，民眾出遊、聚會機會增加，呼籲民眾接種疫苗提高保護力，同時也可自主佩戴口罩。

國內新冠肺炎疫情持續上升，第21周（5月18日至24日）新冠門急診就診計4萬1402人次，較前一周上升，且高於2024年第21周2萬3555人次。5月20日至5月26日新增102例新冠併發重症本土病例及19例本土病例死亡，均為今年單周新高。

疾管署防疫醫師李宗翰指出，新增重症中包含1名年僅1個月大南部男嬰，沒有先天病史、沒有送托，雖然家長按時帶男嬰接種疫苗，但年紀尚未達新冠疫苗接種年齡，因此尚未接種新冠疫苗。該男嬰在5月底出現咳嗽、流鼻水、發燒因此到醫院，就醫檢查時發現身高及體重偏低、呼吸喘等，新冠快篩陽性，因此收治住院觀察。

李宗翰表示，住院過程中發現，血氧偏低，血液中二氧化碳濃度比較高，造成酸中毒，因此收治加護病房治療，從住院累積至今約七天，仍在加護病房。男嬰的3名同住家人中，1人有呼吸道症狀但沒有檢驗新冠。

今年新冠併發重症本土病例累計432例，其中66例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均近9成。

羅一鈞指出，這一波新冠疫情預期比前一波疫情高，預計在7月底、8月初才會脫離流行。另，以往新冠都較前一波緩和，今年較為反常比前一年高，他認為是目前流行變異株LP.8.1免疫脫逃力較強，並且去年夏季新冠流行前，冬季有一波流行，但今年並沒有秋冬並沒有新冠疫情，因此累積較多沒有感染過新病毒株民眾。

另外，新冠疫苗打氣激增，上周新冠JN.1疫苗接種4.1萬人為三個月以來新高，為前一周1萬7040人的2.4倍，其中65歲以上長者接種2萬3059人最多、占56%，其次為50至64歲6401人、占15%。本季新冠疫苗累計接種215.7萬劑，全國接種率8.91%，65歲以上長者第一劑接種率18.5%、第二劑接種率0.75%。

新冠疫苗庫存仍有312.8萬劑，由於疫苗預約狀況更加踴躍，疾管署今再配送7.1萬劑，預計周四再配送一批5.7萬劑疫苗。疾管署呼籲，年齡滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象，另65歲以上長者等三族群在跟第一劑間隔6個月建議接種第二劑。

此外，新冠藥物庫存充足，目前庫存量：瑞德西韋20.4萬劑、倍拉維45.8萬人份、莫納皮拉韋9905人份、舒冠效（XOCOVA）5000人份，且仍有開口合約可叫貨。