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端午連假國5單日雙向車流超過7萬輛次 部分路段恐連塞10幾小時

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
端午連假國5單日雙向車流將超過7萬輛次，部分路段可能連塞10幾個小時鄉，從白天塞到晚上。圖／警方提供
端午連假國5單日雙向車流將超過7萬輛次，部分路段可能連塞10幾個小時鄉，從白天塞到晚上。圖／警方提供

端午節連假5月30日至6月1日共計3天，宜蘭縣政府交通處預估連假期間將有大量車潮湧上國道，國5單日雙向交通量預估達7萬輛次以上，為避免開車塞在路上，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，國道客運有6折優惠，轉乘宜蘭縣境市區客運，還可享一段票或基本里程免費。

縣府交通處預估，國5南下壅塞時段，分別是5月30日清晨5點到下午5時、5月31日清晨5點到下午3時；北上收假車潮壅塞時段為5月31日上午10時到晚上9時、6月1日上午8時到晚上9時，有可能連塞11小時至13小時。

利用連假到宜蘭遊玩度假的遊客，建議可以購買299元宜蘭好行3日券，購券之後的72小時內，無限次數搭乘北宜國道客運、市區公車及台鐵部分路段，便宜又方便。

5月30日凌晨0時至中午12時及5月31日清晨5時至中午12時，國5封閉石碇及坪林南向入口匝道，5月31日及6月1日的下午1時至6時實施蘇澳至頭城北向入口高乘載管制。

宜蘭縣政府因應連假停車需求，協調中華、南安國中及力行、竹林、蘇澳、員山與憲明國小等8所學校，開放免費校園停車共有298個車位。

至於蘇花路廊，縣府預估首日南下車多時段為清晨6時至中午12時，首日南下旅次全天交通量約有1.2萬輛次，北返車潮則落在6月1日中午11時至下午4時。

端午節3天連假，國5單日雙向車流將超過7萬輛次，部分路段可能連塞10幾個小時，建議民眾多搭乘大眾運輸工具。本報資料照
端午節3天連假，國5單日雙向車流將超過7萬輛次，部分路段可能連塞10幾個小時，建議民眾多搭乘大眾運輸工具。本報資料照

連假 宜蘭 國道客運

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