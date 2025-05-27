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午後雷雨來了！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上
中央氣象署下午14時25時針對7縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。
氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（27）日中南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防積水。
大雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。影響時間：27日下午至27日晚上。
【中央社／台北27日電】
氣象署表示，午後對流發展旺盛，中南部7縣市山區防局部大雨；另外台南、高雄天氣晴朗炎熱，需留意局部攝氏36度以上高溫，截至下午2時許，以高雄市內門區高溫達37.4度最熱。
中央氣象署今天下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中南部山區有局部大雨發生的機率，預估持續至晚間，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防積水。
大雨地區為台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。
另外，氣象署同時更新高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台南市、高雄市為黃色燈號，防36度以上高溫。根據氣象署網站，今天截至下午2時30分，高雄市內門區高溫達37.4度、南市玉井區36.8度。
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